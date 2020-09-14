السلطات الإسرائيلية تصدر أمرا بهدم مسجد في القدس الشرقية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الاثنين، أمرا بهدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان في القدس الشرقيةوأوضح مركز معلومات وادي حلوة سلوان، حسبما نقلته وكالة "معا"، أن طواقم البلدية الإسرائيلية اقتحمت بلدة سلوان جنوب الأقصى، وعلقت إخطارات هدم وبلاغات استدعاء على عدة منشآت، ومن بينها مسجد القعقاع في حي أبو تايه.

وأضاف المركز أن البلدية أمهلت السكان 21 يوما للاعتراض على قرار الهدم، وفي حال عدم الاعتراض وحضور الجلسة ستقوم المحكمة بتنفيذ قرار الهدم خلال شهر.وأردف المركز أن مسجد القعقاع بني بتبرعات من أهالي المنطقة قبل حوالي 8 سنوات وتمت توسعته قبل عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي البالغ عددهم ما يزيد عن 7 آلاف نسمة، وتقام فيه الصلوات الخمس.

وأوضح أهالي حي أبو تايه أن طواقم البلدية الإسرائيلية تعلق بين الحين والآخر قرارات هدم على مسجد القعقاع مدعية أن البناء عبارة عن سكن وليس مسجدا.وأكد الأهالي أنهم حاولوا خلال الفترة الماضية ترخيص وتوقيف إجراءات وقرارات الهدم دون جدوى.من جانبه، أوضح عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، خالد أبو تايه، في حديث لموقع "قدس الإخبارية"، أن السلطات الإسرائيلية تستهدف المسجد منذ سنوات طويلة، ووضع مخالفات مالية على بناء الطابق الأول منه، كما أن المحكمة ستعقد جلسة خلال الشهر القادم للنظر في أمر الهدم الصادر بحقه أيضا.

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