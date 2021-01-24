أفادت وكالة "فرانس برس" بمقتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي إثر مواجهات عنيفة مع تنظيم "داعش" الإرهابي يوم السبت.وكان مراسلنا في العراق أفاد بأن مواجهات عنيفة جرت بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.وأكد الحشد في بيان أن "منتسبي اللواء 22 خاضوا مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

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