فريدمان يؤكد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية معرضة للخطر
آخر تحديث GMT10:23:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » آخر الأخبار

فريدمان يؤكد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "معرضة للخطر"

العرب اليوم -

العرب اليوم - فريدمان يؤكد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "معرضة للخطر"

السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان
القدس المحتلة - العرب اليوم

أكد السفير الأمريكي في إسرائيل المنتهية ولايته، ديفيد فريدمان، أن أي قرار للرئيس جو بايدن "بإلغاء العقوبات والتقارب مع إيران، سيعرض اتفاقيات تطبيع العلاقات الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية للخطر" وأشار فريدمان، في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى أن "الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب تعتبر مهمة للغاية للاستقرار الإقليمي"، معربا عن اعتقاده بأن هذه "الاتفاقيات لها القدرة على تغيير الشرق الأوسط خلال المئة عام المقبلة". وأضاف أن "الوقت لا يزال مبكرا نظرا لأن الاتفاقيات جديدة ولا ينبغي التقليل من أهميتها"، وقال: "من الواضح أن الخطر الأكبر الذي يواجه تلك الاتفاقيات هو تمكين إيران، وأعتقد أن ذلك سيزيل الولايات المتحدة كلاعب موثوق به في هذه المنطقة، وهذا خطير جدا".

وأكد السفير الأمريكي أنه "إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد تمكين إيران، فلن تكون واشنطن في وضع يمكنها من المضي قدما في تلك الاتفاقيات لأنها ستفقد مصداقيتها"، معتقدا أنه "سينتج عن ذلك احتكاك بين جميع الأطراف وسيدفع الزخم إلى الوراء". وتابع: "إذا كانت إدارة بايدن ستمنح الإيرانيين طريقا لامتلاك سلاح نووي، فإنها ستهدد مصداقية أمريكا في هذه المنطقة، أعتقد أننا لسنا في وضع أسوأ، لأسباب لا يمكنني مناقشة بعضها، سنكون في حالة أفضل بكثير إذا أبقينا على العقوبات ضد إيران، وأنا لا اقترح ألا نحاول عقد صفقة مع إيران، لكن إذا عقدنا صفقة، فلنتأكد من عدم وجود أية فرصة لامتلاك طهران أسلحة نووية".

وكان فريدمان علق على تعيينات الرئيس المنتخب جو بايدن بالقول إن "فرقة إيران عادت معا مجددا"، قائلا: إن التعيينات البارزة في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن هي مدعاة للقلق عندما يتعلق الأمر بالتهديد النووي الإيراني.وتطرق للإدارة الأمريكية المقبلة، قائلا: "أنا قلق على شيء واحد على وجه الخصوص: إيران".عسكرية لطموحاتهم النووية، كانوا يكذبون" يشار إلى أن إدارة ترامب كانت قد انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما (كان بايدن نائبا له) وفرضت نظام عقوبات "أقصى ضغط". وتتخوف إسرائيل من نية الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق الأصلي مع إيران.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السفير الأميركي في إسرائيل يحذر من قرار محتمل لبايدن سيقوض اتفاقات التطبيع

حل لغز تغيير مسمى السفير الأميركي في إسرائيل على "تويتر"

آخر الأخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فريدمان يؤكد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية معرضة للخطر فريدمان يؤكد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية معرضة للخطر



أخبار ذات صلة

GMT 10:23 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

بيدرسون يؤكد وجود هدوء هش في سوريا قد ينهار في أي لحظة
العرب اليوم - بيدرسون يؤكد وجود هدوء هش في سوريا قد ينهار في أي لحظة

GMT 10:18 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

البرلمان العراقي يقرر "استضافة" قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد
العرب اليوم - البرلمان العراقي يقرر "استضافة" قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد

GMT 10:15 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

إيران تتحدث عن أكبر خطأ ارتكبته السعودية ضدها و"مفاجأة صدام حسين"
العرب اليوم - إيران تتحدث عن أكبر خطأ ارتكبته السعودية ضدها و"مفاجأة صدام حسين"

GMT 10:12 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

مقتل 11 عنصرا من "الحشد الشعبي" في مواجهات ليلية عنيفة مع "داعش"
العرب اليوم - مقتل 11 عنصرا من "الحشد الشعبي" في مواجهات ليلية عنيفة مع "داعش"

GMT 07:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل
العرب اليوم - السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:31 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة
العرب اليوم - لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة

GMT 01:28 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية
العرب اليوم - قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية

GMT 01:52 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021
العرب اليوم - أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021

GMT 01:41 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي
العرب اليوم - مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي

GMT 03:13 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ
العرب اليوم - وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ

GMT 04:30 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

أحدث 4 صيحات بناطيل جينز موضة ربيع 2021
العرب اليوم - أحدث 4 صيحات بناطيل جينز موضة ربيع 2021

GMT 02:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز
العرب اليوم - "متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز

GMT 02:35 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

ديكورات مطابخ عصرية بالخشب واللون الأبيض تعرف عليها
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية بالخشب واللون الأبيض تعرف عليها

GMT 08:24 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسة بايدن بعد يومين فقط من تنصيبه
العرب اليوم - أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسة بايدن بعد يومين فقط من تنصيبه

GMT 02:25 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"تغريدة غريبة" لمايك بومبيو تثير المزيد من التكهنات
العرب اليوم - "تغريدة غريبة" لمايك بومبيو تثير المزيد من التكهنات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:31 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي
العرب اليوم - "الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي

GMT 18:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الجابر يؤكد أن "أدنوك" مستمرة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية
العرب اليوم - الجابر يؤكد أن "أدنوك" مستمرة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية

GMT 02:54 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة

GMT 19:47 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الباسكي يتعادل في الوقت القاتل ضد أتلتيك بيلباو
العرب اليوم - الباسكي يتعادل في الوقت القاتل ضد أتلتيك بيلباو

GMT 19:43 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية في يوفنتوس في "الكالتشيو"
العرب اليوم - إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية في يوفنتوس في "الكالتشيو"

GMT 03:16 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"
العرب اليوم - "جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"

GMT 02:53 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021
العرب اليوم - أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021

GMT 03:28 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة
العرب اليوم - نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة

GMT 03:39 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021
العرب اليوم - 5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021

GMT 05:22 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"كورونا" يجبر دوري أبطال آسيا على "نظام التجمع"
العرب اليوم - "كورونا" يجبر دوري أبطال آسيا على "نظام التجمع"

GMT 03:48 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

جينيسيس تحصد جوائز "غود ديزاين" لعام 2020 للمرة السادسة
العرب اليوم - جينيسيس تحصد جوائز "غود ديزاين" لعام 2020 للمرة السادسة

GMT 21:41 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل
العرب اليوم - قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل

GMT 21:32 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
العرب اليوم - تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني

GMT 14:21 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"
العرب اليوم - أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"

GMT 05:08 2013 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

10 نصائح للحصول على الابهار باستخدام اللون الأبيض في ديكور منزلك
العرب اليوم - 10 نصائح للحصول على الابهار باستخدام اللون الأبيض في ديكور منزلك

GMT 04:18 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تقرير يؤكّد أن عرض الترقية المجاني لـ"ويندوز 10" لا يزال ساريًا
العرب اليوم - تقرير يؤكّد أن عرض الترقية المجاني لـ"ويندوز 10" لا يزال ساريًا

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 06:21 2019 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر

سر أوراق الأميرة ديانا التي أحرقتها شقيقة الملكة إليزابيث
العرب اليوم - سر أوراق الأميرة ديانا التي أحرقتها شقيقة الملكة إليزابيث

GMT 06:25 2016 الأربعاء ,06 إبريل / نيسان

الحقن بـ"البلازما" يزيد من سرعة الحيوانات المنوية ويساعد في علاج العقم
العرب اليوم - الحقن بـ"البلازما" يزيد من سرعة الحيوانات المنوية ويساعد في علاج العقم

GMT 08:51 2015 الثلاثاء ,31 آذار/ مارس

نظام غذائي جديد يتكون من 10 أطعمة تبعد مرض الزهايمر و5 تضر الدماغ
العرب اليوم - نظام غذائي جديد يتكون من 10 أطعمة تبعد مرض الزهايمر و5 تضر الدماغ

GMT 20:31 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

ستيفاني كليفورد تروي تفاصيل ليلتها في فراش ترامب
العرب اليوم - ستيفاني كليفورد تروي تفاصيل ليلتها في فراش ترامب

GMT 04:21 2016 السبت ,21 أيار / مايو

رومانيا تدعو المواطنين لشراء منحوت للفنان كونستانتين برانكوزي
العرب اليوم - رومانيا تدعو المواطنين لشراء منحوت للفنان كونستانتين برانكوزي

GMT 04:34 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

أحدث موديلات "بلايز سواريه" للسهرات في صيف 2020
العرب اليوم - أحدث موديلات "بلايز سواريه" للسهرات في صيف 2020

GMT 10:21 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

"العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي
العرب اليوم - "العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي

GMT 02:06 2018 الجمعة ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

"طرق التجارة في الجزيرة العربية" يضيف 16 قطعة من الإمارات
العرب اليوم - "طرق التجارة في الجزيرة العربية" يضيف 16 قطعة من الإمارات

GMT 14:49 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

خليفة "داعش" في الصحراء يلم شمل أخطر الإرهابيين على الحدود مع الجزائر
العرب اليوم - خليفة "داعش" في الصحراء يلم شمل أخطر الإرهابيين على الحدود مع الجزائر

GMT 01:22 2015 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

محمد فؤاد المهندس يؤكد وفاة والده متأثرًا باحتراق جميع مقتنياته
العرب اليوم - محمد فؤاد المهندس يؤكد وفاة والده متأثرًا باحتراق جميع مقتنياته

GMT 02:43 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

شمس اصطناعية درجة حرارتها 100 مليون درجة تعرّف على القصّة
العرب اليوم - شمس اصطناعية درجة حرارتها 100 مليون درجة تعرّف على القصّة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab