4 وفيات جديدة ومئات الإصابات بـ«كوفيد ـ 19» في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، وفاة 4 مواطنين متأثرين بإصابتهما بفيروس «كورونا»، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 34 حالة وفاة، فيما سجلت 463 إصابة جديدة بالفيروس. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن المتوفين هم: امرأة (46 عاماً) ورجل (70 عاماً) من مدينة الخليل، ومواطن (95 عاماً) من مخيم «عايدة» في بيت لحم، وآخر (69 عاماً) من يطا، وقضوا جميعاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس. وجرت أمس جنازات حضرها أفراد لا يتجاوزون أصابع اليد، وارتدوا اللباس الواقي قبل دفن الموتى في مشهد أصبح متكرراً في الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة 463 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» توزعت على النحو التالي: 85 إصابة في محافظة القدس، و36 إصابة في محافظة رام الله والبيرة، و328 إصابة في محافظة الخليل، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، وإصابة واحدة في محافظة جنين، و5 إصابات في محافظة نابلس. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 119 حالة تعافٍ، منها 102 في محافظة الخليل، و17 في محافظة نابلس. وبيّنت الصحة أن عدد الحالات النشطة الكلي بلغ 5827، وعدد حالات التعافي 829، وعدد حالات الوفاة 34.

وما زالت الخليل تسجل أعلى مستوى إصابات، على الرغم من إغلاق السلطة لكل الضفة الغربية منذ نحو أسبوع، وهو إغلاق مستمر حتى صباح الاثنين. وحول الحالة الصحية للمصابين، أكدت وزارة الصحة أن 16 مصاباً موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي. وفيما بدت الأرقام مرتفعة في فلسطين، فإن إسرائيل سجلت أرقاماً مضاعفة. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» الجمعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 351 حالة، وتسجيل 840 إصابة جديدة.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في إسرائيل إلى 36,266 إصابة، تعافى منها 18613 مصاباً، أي بقي 17302 مصاب نشط. وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الإعلام، أن من بين الإصابات، هناك 130 حالة خطيرة، منها 42 شخصاً يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي، مضيفةً أن 91 شخصاً حالتهم متوسطة وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 465 مصاباً يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 16,800 مصاب للحجر المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي «كورونا»، وهذه أرقام مرجحة للارتفاع بعد انتهاء عطلة السبت في إسرائيل.

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