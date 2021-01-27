وزيرا خارجية الجزائر والسودان يبحثان تأثير سد النهضة على استقرار المنطقة

عقد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ونظيره السوداني عمر قمر الدين، اجتماعا ثنائيا، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكتب بوقدوم، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "التقيت اليوم وزير خارجية السودان الشقيق، على هامش الزيارة الرسمية التي أقوم بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية".وتابع: "شكل اللقاء فرصة للتشاور حول العلاقات الأخوية والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضية سد النهضة وآثارها على الاستقرار في المنطقة".ويقوم وزير خارجية الجزائر بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، حسبما ذكر في تدوينة أخرى على "تويتر"، قال فيها: "تشرفت اليوم بلقاء رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي".وتابع: "تطرقنا إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تحسبا لتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل".

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