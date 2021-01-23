قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة وأنصار الله في الحديدة
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قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

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العرب اليوم - قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

جماعة الحوثيين
عدن - العرب اليوم

تجددت، اليوم الجمعة، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. وذكرت "ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، أن "القوات رصدت تحركات مسلحة ومحاولة استحداث تحصينات قرب خطوط التماس في قطاعي شارع الخمسين والصالح شرقي مدينة الحديدة".وأكدت "تصدي الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس للحوثيين وأجبرتهم على الفرار، بعد مقتل وجرح عدد منهم"، مشيرةً إلى "دك تحصينات مستحدثة لعناصر الحوثيين".في سياق متصل، قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن "امرأة من أهالي قرية كمران شرقي مدينة الحديدة، قُتلت في انفجار لغم من مخلفات الحوثيين زُرع في حوش البقر جنوب شرقي المدينة".وأشار إلى "نزوح عشرات الأسر من حي منظر السكني في مديرية الحَوك جنوبي مدينة الحديدة، إثر قصف صاروخي ومدفعي متكرر للحوثيين".

إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة "رصد 9 طائرات إستطلاع تابعة للحوثيين في سماء مركز مدينة التُحَيتا وحَيْس والجَبلية جنوبي الحديدة"، معتبرةً ذلك "في سياق خروقات الحوثيين المتكررة للهدنة الأممية (المعلنة في 18 كانون الأول/ ديسمبر في عام 2018م)".في المقابل، اتهمت جماعة الحوثيين في اليمن، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 152 خرقاً في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 3 غارات بطيران تجسسي على التُحَيتا والجَبلية والدُريهِمي (جنوبي الحديدة)، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والجَبلية والتُحَيتا والدُريهِمي".وذكرت أن "بين الخروقات 29 خرقاً بقصف مدفعي و105 خروقات بأعيرة نارية مختلفة

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قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة وأنصار الله في الحديدة قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة وأنصار الله في الحديدة



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