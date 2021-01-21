الرئيس العراقي يهنئ بايدن للمرة الثانية بفوزه رئيسا لبلاده

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، في ثانية تهنئة يبعث بها لنظيره الأمريكي.وورد في بيان رئاسي أن "صالح هنأ بايدن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه الرسمية".ونقل البيان عن صالح: "أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لكم ولنائب الرئيس هاريس كل التوفيق في مساعيكم القادمة بينما تعملون على تحقيق آمال وطموحات الشعب الأمريكي".وأضاف: "نتطلع إلى البناء على العلاقات العميقة التي تربط بلدينا، وتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي الذي نتمتع به بالفعل، ونواجه معاً العديد من التحديات، لا سيما تلك التي يمثلها الإرهاب والتطرف، إذ أن من مصلحتنا المشتركة مواجهتها".وتابع: "كما نرحب بفرصة العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويحدونا الأمل في أن تصبح العلاقات بين بلدينا أقوى في الأشهر والسنوات المقبلة، وأن نتمكن من رسم طريق مشترك نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية.وهذه هي التهنئة الثانية التي يبعثها الرئيس العراقي لبايدن، بعد التهنئة الأولى التي بعثها في السابع من نوفمبر الماضي.

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