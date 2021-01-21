الحوثيون يتهمون التحالف بغارات على مناطق سيطرتهم في 5 محافظات
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الحوثيون يتهمون التحالف بغارات على مناطق سيطرتهم في 5 محافظات

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العرب اليوم - الحوثيون يتهمون التحالف بغارات على مناطق سيطرتهم في 5 محافظات

حركة "أنصار الله" الحوثية
صنعاء - العرب اليوم

اتهمت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن التحالف العربي بتنفيذ غارات جوية على مناطق سيطرتها في محافظات الحديدة وحجّة والجوف والبيضاء ومأرب.وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحركة بأن التحالف نفذ 8 غارات على محافظة الحديدة محور اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والحركة أواخر عام 2018، تركزت على مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.وأضافت أن عناصر الحركة رصدوا تحليق 30 طائرة استطلاعية في أجواء مدينة الحديدة ومناطق كيلو 16 والفازة والجبلية والجاح، ومدينتي التحيتا والدريهمي، وسط وشرق وجنوب الحديدة.وأشارت إلى أن الغارات الجوية والتحليق جاءت ضمن 138 خرقا نفذها التحالف والقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 22 خرقا منها تم بقصف صاروخي ومدفعي و79 خرقا بأعيرة نارية مختلفة.ولفتت القناة إلى أن التحالف جدد استهداف محافظة حجّة شمال غربي اليمن، بـ5 غارات توزعت على مدينة حرض ومديرية حيران شمال غربي حجة، وذلك غداة تعرضهما إلى 4 غارات مماثلة.وأضافت أن طيران التحالف شن 4 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف شرقي الجوف، في حين تعرضت محافظة البيضاء وسط اليمن، إلى ثلاث غارات طالت منطقة قيفة شمال غربي البيضاء.وأشارت إلى أن غارات التحالف امتدت إلى محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حيث نفذ التحالف غارتين على مديرية مدغل شمال غربي مأرب.

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الحوثيون يتهمون التحالف بغارات على مناطق سيطرتهم في 5 محافظات الحوثيون يتهمون التحالف بغارات على مناطق سيطرتهم في 5 محافظات



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