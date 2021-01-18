الراعي يدعو لمصالحة جديدة بين عون والحريري

دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى عقد مصالحة تعيد الثقة بينهما.وخلال عظة الأحد، قال الراعي: "لبنان هذه الجوهرة الثمينة بات في حالة تقويض لم نكن ننتظرها في مناسبة الاحتفال بمئويته الأولى: تأليف الحكومة معطّل، القضاء فريسة التدخل السياسي والمذهبي، الاقتصاد مشلول في كل قطاعاته، نصف مدينة بيروت مهدّم، سكانه منكوبون، أهالي الضحايا مهمَلون، نصف الشعب اللبناني في حالة فقر".واعتبر أن الباب المؤدي إلى طريق الحل لكل هذه الأمور هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانية.وأضاف: "سعيت شخصيا بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين، فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل، وكون الدستور يحدد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف (تشكيل الحكومة)، تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا إلى غربلة الأسماء المطروحة واستكشاف اسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية".وتابع: "نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلف إلى عقد هذا اللقاء. فالوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة".

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