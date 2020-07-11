12 قتيلا وأسيراً من الحوثيين في كمين شرق الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الجمعة، مقتل وأسر عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.وذكر اللواء 101 مشاة في الجيش اليمني وفق " سبوتنيك"، على صفحته في "فيسبوك"، أن "الحوثيين حاولوا التقدم إلى مواقع عسكرية في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم (مركز الجوف)، إلا أن الجيش أوقعهم في كمين محكم سقط على أثره 9 قتلى وثلاثة أسرى من عناصرهم".وأشار إلى "استعادة أسلحة ومعدات عسكرية بينها عربة مدرعة وآلية كانت بحوزة عناصر الحوثيين ".

وشن طيران التحالف العربي عدة غارات على مواقع للحوثيين بالقرب من معسكر لبنات شرق الحزم، ما أدى إلى انفجار مخازن أسلحة تابعة للجماعة، حسب الجيش اليمني.وكان الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، أعلن الخميس، صد هجوم عنيف للحوثيين في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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