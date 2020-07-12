انتخاب نصر الحريري رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض

انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لـ"قوى الثورة والمعارضة السورية"، نصر الحريري، رئيسا جديدا للائتلاف خلفا لأنس العبدة المنتهية ولايته.وذكرت الدائرة الإعلامية للائتلاف في بيان، أن الهيئة انتخبت أيضا كلا من عقاب يحيى وعبد الحكيم بشار وربا حبوش كنواب للحريري، كما انتخبت عبد الباسط عبد اللطيف أمينا عاما إضافة إلى 19 عضوا جديدا للهيئة السياسية.وصباح السبت انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورتها الـ51 وبدأت بعرض تقارير الهيئة الرئاسية والسياسية ومنسقي الدوائر واللجان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نصر الحريري يعلن أن عرقلة دخول المفتشين الدوليين إلى دوما يبدد الأدلة

نصر الحريري يؤكد أن إعادة الإعمار في سورية لا يمكن أن تتم قبل الانتقال السياسي