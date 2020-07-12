مقتل وإصابة 10 مقاتلين جراء انفجار عبوتين في حمرين وديالى بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق /السبت/ مقتل واصابة 10 مقاتلين جراء انفجار عبوتين ناسفتين في حمرين وديالى.وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن العبوة الأولى انفجرت على رتل اللواء 16 ب‍الحشد الشعبي غربي بحيرة حمرين، أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين وجرح خمسة آخرين وتضرر سيارتين.وأوضحت أن العبوة الثانية انفجرت على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، نجم عنها إصابة مقاتلين اثنين وتضرر سيارة واحدة في منطقة إمام شيخ بابا ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

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