الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم لمسلحين في سوريا على قاعدة حميميم

قال الأدميرال ألكسندر شيرتبيتسكي رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأحد، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما لمسلحين على قاعدة حميميم العسكرية في الساحل السوري.وقال شيرتبيتسكي: "في 11 تموز/ يوليو، حوالي الساعة 10:30 مساءً، حددت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين بدون طيار تقترب من المنطقة المحيطة بقاعدة حميميم العسكرية الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي، ودمرت طائرات جوية روسية الطائرتين من على بعد خمسة كيلومترات من القاعدة الجوية".

وأضاف شيرتبيتسكي أنه لم يصب أحد في القاعدة بأي أذى، ولا توجد أضرار مادية، وأكد أن القاعدة تعمل بشكل طبيعي كما هو مخطط لها. وقال مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية السورية، أمس السبت، إن المضادات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت لأهداف معادية حاولت الاقتراب من القاعدة الروسية في المنطقة وأكد المراسل أن الأهداف المعادية عبارة عن مجموعة طائرات مسيرة مصدرها المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف إدلب.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجماعات المسلحة زادت من نشاطها في إدلب السورية بشكل كبير منذ بداية العام، وذكر أن قاعدة حميميم بدورها تعرضت إلى 15 هجوما في الوقت ذاته.

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