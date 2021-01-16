سفارة إثيوبيا تنشر توضيحًا حول بيان منسوب إليها عن أوضاع مواطنيها في الخرطوم

نشرت سفارة إثيوبيا في السودان يوم الجمعة توضيحا حول بيان منسوب إليها عن أوضاع الإثيوبيين في الخرطوم والقضارف.وقالت في البيان: "علمت سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بإشعار مزيف يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص معاملة الإثيوبيين الذين يعيشون في ولايتي القضارف والخرطوم".وأضافت "تود السفارة التأكيد على أن الإشعار لم يتم إصداره من قبل السفارة".وأفادت السفارة بأنها تعتقد أيضا أن مثل هذه الإجراءات غير المبررة يتم تنفيذها من قبل عناصر ترغب في خلق الفتنة ونقلها بين شعبي وحكومتي إثيوبيا والسودان.

واختتمت البيان بالقول: "تود السفارة أن تنصح الإثيوبيين الذين يعيشون في السودان بتوخي الحذر من محاولات التضليل المماثلة واتباع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للسفارة للحصول على بيانات دقيقة ورسمية فقط".انتشر في الساعات الماضية بيان نسب للسفارة الإثيوبية وتضمن أن اعتداءات همجية طالت أفراد الجالية الإثيوبية بالخرطوم والقضارف من قبل مجموعات منظمة تستهدف النساء والأطفال في وضح النهار.

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