إسرائيل والبحرين تبحثان إنشاء مشاريع سياحية ثلاثية تضم الإمارات

قالت الحكومة الإسرائيلية إن وزير السياحة، عساف زامير، تواصل هاتفيا مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، بحثا خلاله مشاريع ثلاثية محتملة مع الإمارات.وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن زامير والزياني أجريا أول محادثة هاتفية معترف بها علنا وبحثا مشاريع محتملة تشمل حزما سياحية ثلاثية تضم الإمارات.وتأتي المكالمة عقب مراسم جرت في البيت الأبيض يوم الثلاثاء تعهد خلالها الطرفان الإسرائيلي والبحريني بتأسيس علاقات رسمية، كما وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات في المناسبة ذاتها.

وفي مقابلة مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، قال زامير إنه يأمل في أن يتسنى للسياحة بين إسرائيل والإمارات البدء في مطلع العام المقبل.ونقلت الصحيفة الاتحاد عن الوزير الإسرائيلي قوله: "الاتفاقيات المتعلقة بتأشيرات الطيران والسياحة في مراحلها المتقدمة، ومن المتوقع أن يتم إبرام اتفاق بين الطرفين حول هذه الأمور قريبا".كما ذكرت "الإمارات لتموين الطائرات" في وقت سابق أنها وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء "كوشر أرابيا"، وهي منشأة مخصصة لإنتاج أطعمة الكوشر ضمن منشآتها بالإمارات، على أن يبدأ الإنتاج في يناير كانون الثاني.

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