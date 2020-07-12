هيفاء وهبي تكشف كواليس أزمتها مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق
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تستنجد بقوة القانون المصري وتُطالب باسترداد حقها

هيفاء وهبي تكشف كواليس أزمتها مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق

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العرب اليوم - هيفاء وهبي تكشف كواليس أزمتها مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
القاهرة - العرب اليوم

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن كواليس أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، واتهمته بسرقة مبلغ قيمته 62 مليون جنيه، بموجب توكيل حررته له عندما كان يتولى إدارة أعمالها.وقالت هيفاء خلال مداخلة تلفزيونية أمس السبت، "إنها تطالب بحقها بقوة القانون المصري، لأنها تعرضت لقضية نصب كبيرة"، مشيرة إلى أنها قدمت كل الأوراق الرسمية التي بحوزتها للمحكمة، مؤكدة أنه سرق مبلغ قيمته 62 مليون جنيه، بموجب توكيل حررته له عندما كان يتولى إدارة أعمالها، وأوضحت، "من ضمن الأشياء التي سرقت مني، فيلا بأحد الكومباوندات في مصر، قام هذا الشخص (محمد وزيري) باقتحامها بالقوة وكسر الباب، رغم أن مقتنياتي ومقتنيات أختي داخل الفيلا".

وأضافت، "هذه الفيلا أنا التي دفعت قيمتها، وللأسف لم أستطع المجيء إلى مصر بسبب الحجر الصحي وحظر الطيران، لذا من خلال المحامي الخاص بي، قرّرنا عمل إثبات حالة أن الباب تعرض للكسر، وإن هناك أشخاصا دخلوا بالقوة ومكثوا في المنزل".

وفي وقت سابق، كشفت هيفاء عن تفاصيل جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، حيث دعوى إثبات زواجه منها. وكتبت عبر حسابها في موقع "تويتر": "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجأ لها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

وأضافت، "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجل بسببها الجلسة الماضية، ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم، ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله".

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هيفاء وهبي تكشف كواليس أزمتها مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق هيفاء وهبي تكشف كواليس أزمتها مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق



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