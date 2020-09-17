الفنانة المصرية ريم البارودي تكشف حقيقة إساءتها لطليقها أحمد سعد

خرجت الفنانة المصرية ريم البارودي عن صمتها للكشف عن حقيقة إساءتها لطليقها الفنان أحمد سعد، حيث وصفته بـ"الزميل" دون أن تسميه، وذلك في أعقاب ما نسب إليها من تعليق أساءت له فيه عقب إجرائه عملية تجميل في وجهه.وصعد اسم ريم البارودي ليتصدر محركات البحث "غوغل"، عقب الهجوم عليها بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، على إثر تداول صور حديثة للمطرب أحمد سعد بعد إجرائه عملية تجميل عبارة عن نحت لوجهه، حيث كتب حساب موثق باسم ريم البارودي تعليقا على الصور: "الخلقة وسخة مهما عمل"، وسريعًا ما قامت بحذف تعليقها.

وفي إطار كشفها عن الحقيقة قالت ريم البارودي، في رسالة مطولة نشرتها عبر "إنستغرام": "بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.. صدق الله العظيم.. نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء".وأضافت البارودي: "وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيًا.. ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات".

وتابعت: "قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم.. وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي".وأضافت في مقولة أخرى عبر "الاستوري" أيضًا: "يظل الإنترنت هو الدولة التي جمعت كل شعوب الأرض لا حاكم فيها إلا العقل والذوق والتربية والأخلاق..!!". وكانت ريم البارودي قد ألمحت في رسالة بثّتها باللغة الإنجليزية قبل أن تصرح بحقيقة علاقتها بالتعليق، وذلك عبر "الاستوري" أيضًا فقالت: "أدركت مؤخرًا أنه مهما قمت برد فعل، لن تغير أي شيء، ولن تجعل الناس فجأة تحبنيوتحترمني، ولن تغير رأيهم بطريقة سحرية".وأردفت ريم: "في بعض الأحيان من الأفضل أن تترك الأمور وتترك الناس وترحل ولا تقاتل من أجل النهاية.. فقد أدركت مؤخرًا أن الحياة أفضل عندما لا تركز على ما يحدث حولك وتركز على ما يحدث داخلك بدلًا من ذلك اعمل على نفسك وعلى سلامك الداخلي".

وكان أحمد سعد قد أجرى عملية تجميل لوجهه في سابقة يتم الإعلان عنها للمرة الأولى، حيث كشف طبيب التجميل شادي إسماعيل أن أحمد سعد أجرى جراحة تجميلية موضحًا ما قاله بالصور التي قارن بها شكل وجه أحمد سعد قبل إجراء العملية وبعدها.ونشر طبيب التجميل صورًا للفنان أحمد سعد، عبر "فيسبوك"، كاشفًا ومن خلال المقارنة بين الصور قبل وبعد، عملية نحت الفك مع الفيلر، لتبدو ملامحه مشدودة للغاية.وأوضحت الصور ملامح المقاسات في منطقة الفكّ وما حدث من تغيير عند الشكل الطبيعي قبل العملية وتصغير الفكّ بعد إجراء العملية، كما أوضحت الصور ما كانت عليه منطقة الذقن؛ إذْ كان هناك شبه "لغلوغ" قبل العملية أما بعدها فصار الشكل مختلفًا.وكان أحمد سعد قد احتفل بخطوبته رسميا على مصممة الأزياء علياء بسيوني في الـ20 من أغسطس الماضي، بعد أن كشف مؤخرا أنه يعيش قصة حب جديدة معها، واختار سعد أن يحتفل بخطوبته في نفس يوم ميلاده الذي يوافق الـ 20 من أغسطس.

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