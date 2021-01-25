الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تكشف عن رغبتها الشديدة في الزواج
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الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تكشف عن رغبتها الشديدة في الزواج

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العرب اليوم - الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تكشف عن رغبتها الشديدة في الزواج

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي
بيروت ـ العرب اليوم

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي،عن رغبتها الشديدة بالزواج مؤكدة أنها في حالة نضج كامل يؤهلها لأن تعيش وتكوين أسرة من جديد خاصة وأنه يتقدم لها عروض زواج مغرية كثيرا ولكنها لم تقتنع بأي منهم وهذا شرطها الأساسي الاقتناع 100%.وقالت "الزغبي":"شرطي الأساسي وما راح أتخلى عنه الاقتناع الكامل بالشخص اللي راح ارتبط به، أنا ما عندي مشكلة أتزوج بل بالعكس أتمنى كثيرا وعندي نضج كامل لأكون زوجة وأكون أسرة". وأضافت نوال في تصريحات لـ"إي تي بالعربي":"أنا مو كبيرة على الزواج الكبر في القلب أوقات بنت عمرها 20 سنة وتحسها كبيرة، أنا بعرف أوازن منيح بين عقلي وقلبي وعقلي هو الأساس وعلى أساسه راح أختار شريك حياتي مناصفة مع قلبي، وهنا رجال كثير بعام 2020 اتقدمولي بس ما لاقيت فيهن شيء".وعن وجود علاقة حب بحياتها قالت نوال: "لا يوجد أحد في حياتي، ولا أعيش حالة حب، كثيرا ما أكتب تغريدات على تويتر، فيقول البعض تركت صاحبها أو خطيبها، أو تزوجت، لا يوجد شيء وإذا في شيء راح أقول دغري".

وكانت الزغبي قد أثارت جدلاً بين الجمهور بعد المقابلة نفسها نتيجة كمية المكياج على وجهها والتي بدت ملامحها لا تتحرك خلال حديثها وتفاعلها وفق المتابعين.وعلق الجمهور أن الزغبي كانت ملامحها جميلة وطبيعية وبريئة، ولكن من كثرة المكياج أصبحت لا تتحرك، في حين دافع عنها آخرون وقالوا إنها كأي فنانة تريد الظهور بأجمل طريقة أمام محبيها وهذا ليس خطأ.وقالت مُتابعة :"ملاحظين نوال وهي بتحكي مش شايف شي بتحرك بوجها، ليش صارت هيك، معقول من كتر الشدّ والمكياج والتجميل، أثر الانفعلات والابتسامة والتعابير مختفة". وكتبت أخرى: "يا دوب شفايفها بتحركوا وقت الحكي، حول شفتيها في شي غلط"، لترد عليها أخرى أن الفنانة صرحت سابقًا بأنها قامت بتعبئة الخطوط حول شفتيها بالفيلر وقامت بتكبيرهما وهذا واضح عندما مقارنة ملامح نوال الزغبي بين الحاضر والماضي.يذكر أن نوال الزغبي سبق وأعلنت انتهائها من تسجيل أغنية "أسعد لحظة"، التي تلم شملها مع الملحن مصطفى العسال بعد أغنية "100 وجع"، والمقرر ظهورها للنور قريبًا ضمن أغنيات ألبومها الجديد.

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الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تكشف عن رغبتها الشديدة في الزواج الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تكشف عن رغبتها الشديدة في الزواج



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