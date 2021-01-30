روجينا تؤكّد أن البطولة المطلقة في بنت السلطان مسؤولية كبيرة
آخر تحديث GMT01:54:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » الحوارات الفنية

روجينا تؤكّد أن البطولة المطلقة في "بنت السلطان" مسؤولية كبيرة

العرب اليوم -

العرب اليوم - روجينا تؤكّد أن البطولة المطلقة في "بنت السلطان" مسؤولية كبيرة

الفنانة روجينا
القاهرة - العرب اليوم

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بتقديم أول بطولة مطلقة في مسلسل «بنت السطان» المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي بدأت تصوير أول مشاهد، حيث تجري أحداثه في عدة محافظات، وأكدت أن البطولة المطلقة مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى جهد كبير ومضاعف.وقالت «روجينا»، إن الكثير من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، فهي شخصية جديدة فنيا عليها وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.وكشفت «روجينا» عن أنها حضرت جيدا للشخصية التي تقدمها بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها. وأوضحت أن البطولة مسؤولية على الفنان لأن الجمهور لن يقبل بما هو أقل، ودائما يطمح من الفنان إلى المزيد من الأفكار والعمل على نفسه وبالتأكيد القادم سيكون أصعب، ولفتت إلى أنها دائما تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأعربت عن تمنياتها أن تظهر في أولى بطولاتها المطلقة بعالم الدراما التليفزيونية بشكل يلاقي استحسان الجمهور، خاصة أن العمل من نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية.وأكدت «روجينا»، أنها تهتم خلال مشاركاتها بالأعمال الفنية بالكيف وليس الكم، وتحرص في كل أدوارها على تقديم أدوار مختلفة، وجديدة فنيا عليها وتحقق لها النجاح خلال أعمالها الفنية.كانت روجينا قد حققت نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي بدور «فدوى» تاجرة المخدرات الشريرة في مسلسل «البرنس»، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية التي تمتعت بخفة ظل في أسلوبها وطريقتها، إلى جانب أشهر لزمات قدمتها خلال العمل ومنها جملة «إيه ياعمري».يشارك في بطولة مسلسل «بنت السلطان» باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

قد يهمك ايضا:

نهى صالح تنضم لـ "بنت السلطان" مع روجينا في رمضان

السبت المقبل عرض «حشمت في البيت الأبيض» على ON Drama

الحوارات الفنية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روجينا تؤكّد أن البطولة المطلقة في بنت السلطان مسؤولية كبيرة روجينا تؤكّد أن البطولة المطلقة في بنت السلطان مسؤولية كبيرة



أخبار ذات صلة

GMT 02:03 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

المطربة السورية أصالة تعلن اعتزالها الزواج بشكل نهائي
العرب اليوم - المطربة السورية أصالة تعلن اعتزالها الزواج بشكل نهائي

GMT 00:16 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

حنان مطاوع تؤكّد أن دورها في مسلسل "ورد" مختلف
العرب اليوم - حنان مطاوع تؤكّد أن دورها في مسلسل "ورد" مختلف

GMT 01:57 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

دينا الشربيني تؤكّد أن "قصر النيل" يعتمد على التشويق والإثارة
العرب اليوم - دينا الشربيني تؤكّد أن "قصر النيل" يعتمد على التشويق والإثارة

GMT 00:51 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

نجوى كرم تشارك متابعيها بكواليس خاصة من تصوير عملها "معذور قلبي"
العرب اليوم - نجوى كرم تشارك متابعيها بكواليس خاصة من تصوير عملها "معذور قلبي"

GMT 00:36 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

بشرى تؤكّد أن دورها في مسلسل" الاختيار 2 "بمثابة تكليف فني ووطني"
العرب اليوم - بشرى تؤكّد أن دورها في مسلسل" الاختيار 2 "بمثابة تكليف فني ووطني"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هند صبري متألقة أثناء تلقيها وسام الفنون الفرنسي

القاهرة - العرب اليوم

تعتبر هند صبري واحدة من أكثر النجمات العربيات شهرة، حيث لها تاريخ فني طويل وقد عملت في مجال الدراما والسينما وقدمت أدوارا استحقت عليها جوائز عديدة، وها هي فرنسا أيضاً تعترف لها بهذه الانجازات وتقلدها وسام الفنون برتبة ضابط وقد حضرت هند حفل التكريم بإطلالة أنيقة وراقية باللون الأسود واليك التفاصيل.تم تكريم النجمة هند صبري في مقر السفارة الفرنسية في مصر وتقليدها وسام الفنون والآداب من قبل السفير برتبة ضابط، بعد أن حصلت عليه برتبة فارس في عام 2014 وقد اختارت هند لهذه المناسبة اطلالة أنيقة اتسمت بالكلاسيكية والاسلوب الراقي حيث نسقت بنطلون اسود قماشي بقصة أرجل واسعة زينت خصره بحزام له بكرة معدنية، مع توب ناعمة باللون الأسود ومن فوقهما اختارت معطف طويل اسود بتصميم مميز محدد الخصر وقد زين الوسام الذي تلقته المعطف عند الصدر وأضفى ع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:02 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر
العرب اليوم - الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر

GMT 01:21 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"
العرب اليوم - فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"

GMT 08:09 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

عدة نصائح تمكنك من امتلاك غرفة نوم مميزة
العرب اليوم - عدة نصائح تمكنك من امتلاك غرفة نوم مميزة

GMT 02:59 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

ميخائيل بوغدانوف والحويج يبحثان سبل دعم الحوار الليبي
العرب اليوم - ميخائيل بوغدانوف والحويج يبحثان سبل دعم الحوار الليبي

GMT 03:06 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

واشنطن غاضبة من إطلاق سراح قاتل الصحافي بيرل في باكستان
العرب اليوم - واشنطن غاضبة من إطلاق سراح قاتل الصحافي بيرل في باكستان

GMT 03:34 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

أحذية الكروشيه أحدث موضة في إطلالات ربيع 2021
العرب اليوم - أحذية الكروشيه أحدث موضة في إطلالات ربيع 2021

GMT 03:06 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء
العرب اليوم - تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء

GMT 07:34 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

مجموعة من تصميمات و افكار غرف معيشه مودرن و مميزه
العرب اليوم - مجموعة من تصميمات و افكار غرف معيشه مودرن و مميزه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:00 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"
العرب اليوم - دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"

GMT 16:17 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال
العرب اليوم - شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال

GMT 16:55 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن
العرب اليوم - "فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن

GMT 17:02 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء
العرب اليوم - مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء

GMT 16:57 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية
العرب اليوم - دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية

GMT 16:52 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي
العرب اليوم - رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي

GMT 12:26 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء
العرب اليوم - الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء

GMT 08:40 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن
العرب اليوم - "فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن

GMT 16:19 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم
العرب اليوم - مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم

GMT 16:50 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة

GMT 03:53 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

تعرف على تأثير تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة
العرب اليوم - تعرف على تأثير تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة

GMT 10:21 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

مازدا تطلق باقة تجهيزات "استثنائية" لسيارتها MX-30
العرب اليوم - مازدا تطلق باقة تجهيزات "استثنائية" لسيارتها MX-30

GMT 02:52 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
العرب اليوم - محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

GMT 19:42 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

التفاصيل الكاملة لتحديث سياسة "واتساب" بالنسبة للمستخدمين
العرب اليوم - التفاصيل الكاملة لتحديث سياسة "واتساب" بالنسبة للمستخدمين

GMT 02:53 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط
العرب اليوم - سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط

GMT 02:25 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز السيارات المطلوبة لعام 2021
العرب اليوم - تعرف على أبرز السيارات المطلوبة لعام 2021

GMT 08:37 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

هاتف متطور بسعر مقبول من سامسونغ مخصص للعمل مع شبكات 5G
العرب اليوم - هاتف متطور بسعر مقبول من سامسونغ مخصص للعمل مع شبكات 5G

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab