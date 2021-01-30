أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بتقديم أول بطولة مطلقة في مسلسل «بنت السطان» المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي بدأت تصوير أول مشاهد، حيث تجري أحداثه في عدة محافظات، وأكدت أن البطولة المطلقة مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى جهد كبير ومضاعف.وقالت «روجينا»، إن الكثير من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، فهي شخصية جديدة فنيا عليها وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.وكشفت «روجينا» عن أنها حضرت جيدا للشخصية التي تقدمها بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها. وأوضحت أن البطولة مسؤولية على الفنان لأن الجمهور لن يقبل بما هو أقل، ودائما يطمح من الفنان إلى المزيد من الأفكار والعمل على نفسه وبالتأكيد القادم سيكون أصعب، ولفتت إلى أنها دائما تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأعربت عن تمنياتها أن تظهر في أولى بطولاتها المطلقة بعالم الدراما التليفزيونية بشكل يلاقي استحسان الجمهور، خاصة أن العمل من نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية.وأكدت «روجينا»، أنها تهتم خلال مشاركاتها بالأعمال الفنية بالكيف وليس الكم، وتحرص في كل أدوارها على تقديم أدوار مختلفة، وجديدة فنيا عليها وتحقق لها النجاح خلال أعمالها الفنية.كانت روجينا قد حققت نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي بدور «فدوى» تاجرة المخدرات الشريرة في مسلسل «البرنس»، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية التي تمتعت بخفة ظل في أسلوبها وطريقتها، إلى جانب أشهر لزمات قدمتها خلال العمل ومنها جملة «إيه ياعمري».يشارك في بطولة مسلسل «بنت السلطان» باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

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