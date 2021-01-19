عابد فهد يعلق على تشبيهه بآل باتشينو والوليد بن طلال

كشف الفنان السوري عابد فهد عن ملامح شخصيته في المسلسل الجديد "350 غرام"، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "MBC Trending" الذي يقدمه الإعلامي صبحي عطري وزميلته بسنت شمس الدين.وقال "فهد" إنه يجسد في العمل شخصية محامٍ مشهور يدعى "نوح" يلعب بالقانون كما يشاء، كما أنه قادر على "فك المشنوق" بحسب وصفه، لكن عنده بعض الخطوط الحمراء منها تجارة الأعضاء، والأطفال، والسلاح، مضيفاً أن الشخصية إشكالية ومميزة جداً، والرواية جديدة على الدراما السورية، رغم تناولها في السينما الأمريكية في وقت سابق.

وأكد الفنان السوري أن شخصيته في العمل ملونة وليست أحادية الجانب، موضحاً أنه يتعرض خلال الحلقات إلى أزمة قلبية، ويدخل المستشفى على إثرها لاستبدال قلبه بقلب متبرع لا يعرفه، ويكون لديه فضول للتعرف على الشخص الذي تبرع له بقلبه الذي تم شراؤه بسعر غال جداً، كاشفاً أن الشخصية بعد استبدال القلب تتحول من شيطان إلى إنسان حقيقي وحساس، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن المتبرع ضمن إطار درامي مشوق، بحسب تعبيره. وعلق عابد فهد على تشبيهه بالممثل آل باتشينو، والوليد بن طلال، بعد نشره عبر السوشيال ميديا صورة شخصيته في مسلسل "350 غرام"، مشيراً إلى أنه يكن كل الحب والاحترام لكل الشخصيات التي شبهه الجمهور بها معبراً عن ذلك بالقول: "الله بيخلق من الشبه أربعين، في ناس شبهتني بالممثل آل باتشينو، وناس شبهتني بالوليد بن طلال، مع كل احترامي لهذه الشخصيات اللي شبهوني إلها".

وعن الصداقة التي تجمعه بالفنان جورج وسوف، قال إنه تربطه بسلطان الطرب علاقة ودّية وهما أبناء جيل واحد، ويعرف تاريخه وماضية، مشيراً إلى أن رحلة جورج وسوف كانت كبيرة وعظيمة وتستحق أن تكون مشروعا دراميا، وخاصةً أنه تعرض في حياته لكثير من العقبات، واستطاع من بعدها النهوض وفرض وجوده في الساحة الفنية.الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان عابد فهد مسلسل "الساحر" من تأليف سلام الكسيري، وإخراج محمد لطفي وعامر فهد، إضافة لمشاركته في مسلسل "هوس"، من تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي أيضاً، وعرضا في الموسم الرمضاني الفائت.

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