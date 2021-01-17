الفنانة نجوى كرم تتألّق حضوراً وغناءً في الإمارات

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً في الإمارات العربية المتحدة، حيث أشعلت المسرح بباقة من أغانيها. افتتحت هديتها للإمارات بما تعلمته من الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن الحب يبني أوطان واستشهدت بالشاعر الكبير اللبناني الراحل سعيد عقل، وقالت :"الذكي اللي بوصّل حالو, اما العبقري هو يللي بوّصل وطنو وانا بعرف الامارات فيا عباقرة وصّلت بلادا" اغان مميزة وجميلة قّدمتها كرم على خشبة المسرح وسط التصفيق والحماس من الحضور مطالبين ايضا بتقديم اغنيتها الجديدة "معذور قلبي". باقة من ريبيرتوارها الفني تعا بورد، عيون قلبي، بدك ترجع، بتوثق فيي، يا بيي، ياحلو حظي حلو، زايد مجدها، معذور قلبي، كتير حلو، سهرانة، ميدلي ما في نوم وخليني شوفك بالليل ولشحد حبك وغيرها من الاعمال والمواويل التي ترسخت في قلوب الجمهور استمعوا اليها بشغف كبير على المسرح، وختمت الاحتفالية باغنية الإمارات زايد مجدها التي قّدمتها في بداية السهرة ما زاد من حماس الجمهور الإماراتي المتواجد في الحفل ومن سائر الدول العربية.

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