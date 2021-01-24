كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن موعد طرح ألبومها المنتظر منذ أشهر، لتختار الأول من شباط (فبراير) المقبل موعداً لصدور الألبوم الكامل الذي وصفته بـ "الطراز الرفيع". وفي البرومو الترويجي للألبوم، ظهرت أحلام بقصة شعر مختلفة وبمشاهد تجمع عازفين على مسرح مع مشاهد لأمطار تتساقط وخطوات هاربة بسرعة. والألبوم الجديد يتضمّن 20 أغنية، كما كشف الحساب الرسمي لإدارة أعمال أحلام وقد تعاونت من خلاله مع نخبة من الأمراء في الشعر والتلحين، فمن الشعراء تتعاون مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والمستشار تركي آل الشيخ، ومساعد الرشيدي، وعبدالله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبدالرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة.

أما بالنسبة للملحنين، فتجدد التعاون هذه المرة مع الملحن الموسيقار طلال، وسهم صادق الشاعر وناصر الصالح، وياسر بوعلي، وعبدالقادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبدالرحمن العثمان أما على صعيد التوزيع الموسيقي فبرزت أسماء وليد فايد، ومدحت خميس، وسيروس، وخالد عز، وبشار سلطان، ورأفت، وغيرهم. وعلّق مبارك الهاجري، زوج أحلام على برومو الألبوم قائلاً: "قريباً فنانة العرب أحلام تثري الوطن العربي فناً يليق بمستمعيه". وكانت أحلام قد سبقت طرح الألبوم بعرض لكلّ الألبومات التي قدمتها في مسيرتها الفنية عبر "إنستغرام"، بدءاً بألبوم "أحبك موت" عام 1995 وانتهاءً بألبوم "يلازمني خيالك" في عام 2016.

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