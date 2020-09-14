ياسمين عبدالعزيز تُعلِّق على حديث أحمد العوضي عن كواليس علاقتهما
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تحرص الفنانة المصرية أن تكون حياتهما الزوجية سريَّة

ياسمين عبدالعزيز تُعلِّق على حديث أحمد العوضي عن كواليس علاقتهما

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العرب اليوم - ياسمين عبدالعزيز تُعلِّق على حديث أحمد العوضي عن كواليس علاقتهما

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز
القاهره_العرب اليوم

علَّقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على حديث زوجها الفنان أحمد العوضي الذي كشف من خلاله للمرة الأولى تفاصيل علاقتهما معا وكيفية زواجهما رغم اعتراض شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز.ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر "إنستغرام" برومو حلقة لقاء العوضي مع الإعلامية منى الشاذلي والتي من المنتظر عرضها قريبا، وعلقت عليه قائلة "قولت إيه"، ليرد عليها: "هنعرف مع بعض دلوقتي".وعلقت على إجابته على منى الشاذلي بشأن إقناعه بالزواج منها بعبارة ضحكت يعني قلبها مال، لتقوم بإعادتها ورسم إيموشن للضحك وقلوب، كما تفاعلت الفنانة آيتن عامر وياسمين صبري مع تعليقاتها.

وتواصل الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز التقاط الصور برفقة زوجها أحمد العوضي لتؤكد للجميع أنها سعيدة للغاية بعد ارتباطهما الذي أعلنا عنه خلال شهر رمضان الماضي بعد أن أثار زواجهما جدلا واسعا خاصة بين الفنانة وشقيقها الفنان وائل عبد العزيز الذي رفض هذه الزيجة جملة وتفصيلا.ورغم أن ياسمين عبد العزيز كانت تحرص دائمًا على أن تكون علاقتها الزوجية سرية، لكنها في الآونة الأخيرة دأبت على الحديث عنها وكذلك زوجها أحمد العوضي عبر وسائل الإعلام، ومن خلال أيضًا الصور التي تنشرها معه لتبين مدى سعادتها وحبها لزوجها، فظهرت في أحدث إطلالاتها معه وهو يغمرها وبدت بعفوية تامة دون مساحيق تجميل كما أنها لم تسرّح شعرها، وظهرت كأي سيدة سعيدة مع زوجها بعيدًا عن الأضواء والشهرة.

وتفاعل المتابعون مع النجمة المحبوبة جماهيريا، وأشادوا بها وبصورها وبعلاقتها مع زوجها أحمد العوضي، كما تمنوا لها السعادة مع الشريك الذي اختارته لتكمل معه حياتها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، وطالبوها بعدم الالتفات إلى الماضي، فيما قال آخرون بأنهم ينتظرونها في عمل درامي جديد.
وعبر أحمد العوضي عن حبه لزوجته ياسمين بكلمة "حب - Love"، في إشارة إلى أنها حب حياته، وبادلها نفس الشعور خاصة وأن الفنانة عند نشر الصور أرفقتها بقلب حب لزوجها.

جاءت هذه الصور بعد الضجة التي أثارتها الفنانة بعد نشرها صورة لها مع زوجها بدت فيها بوزن زائد لتثير الشكوك حول حملها، كما تعرضت للسخرية والانتقادات من ملابسها الرياضية التي ارتدتها وشكلها فاضطرت إلى حذفها وسط تساؤلات الجمهور دون أن ترد عليهم.وبعدها عادت الفنانة وقامت بنشر صورة جديدة لفتاة قبل زيادة وزنها وبعد زيادة الوزن، مدرج بها مقولة: "في الحب إن لم يزد وزنكِ فأنتِ مع الشخص الخطأ"، حيث تعمدت ياسمين عبدالعزيز الإشارة إلى زوجها الفنان أحمد العوضي بشكل رسمي الذي بدوره علق عليها قائلاً: "ده أنتِ كده مع الشخص صح الصح"، معبراً عن حبه لها عقب ذلك.

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ياسمين عبدالعزيز تُعلِّق على حديث أحمد العوضي عن كواليس علاقتهما ياسمين عبدالعزيز تُعلِّق على حديث أحمد العوضي عن كواليس علاقتهما



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