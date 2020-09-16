أنغام تحسم جدل زواجها مِن مايسترو حفلاتها الموسيقية هاني فرحات

حسمت الفنانة المصرية أنغام الجدل الذي راج بقوة خلال الساعات الماضية بشأن زواجها للمرة الخامسة من مايسترو حفلاتها الموسيقية المصري هاني فرحات، وسط تأكيدات بأن الزواج تم قبل 3 أسابيع.ونفت أنغام زواجها مؤكدة أن ما جرى تناقله لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن كل الأخبار المتداولة عنها بهذا الشأن غير صحيحة مطالبة بمراجعة مكتبها الإعلامي قبل نشر أي خبر يخص حياتها الشخصية.

وكتبت أنغام في تغريدة لها عبر "تويتر": "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة.. رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر #انغام".وتزوجت أنغام 4 مرات الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف وهو والد ابنها الأكبر "عمر"، وانفصلا، ثم تزوجت من الموزع الموسيقي الكويتي فهد السلبي لمدة 3 أعوام وأنجبت منه ابنها الثاني "عبدالرحمن"، ولها تجربة زواج سرًا تم الكشف عنه بشكل مفاجئ من الفنان المصري أحمد عز ثم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي انفصلت عنه قبل أشهر قليلة.

والموسيقار المصري هاني فرحات من مواليد 13 أغسطس 1971، عمل على توزيع العديد من الأغاني لمطربين ومطربات الوطن العربي بينهم عمرو دياب وأنغام وإليسا وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وسميرة سعيد ومحمد عبده وراغب علامة وأحلام وصابر الرباعي وأصالة ونوال وعبدالله الرويشد.وحسم مصدر مقرب من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، الجدل الذي راج مؤخرًا بشأن وقوع الطلاق بينه وبين المطربة المصرية أنغام بعد زواج استمر عامًا كاملًا.

وأكد المصدر في تصريح خاص أن إجراءات الطلاق تمت عقب إعادة فتح المحاكم مجددًا بعد إغلاق استمر طوال الـ4 أشهر الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.وأضاف المصدر أن أحمد إبراهيم كان حريصًا على أن ينتهي الأمر بشكل ودي بينه وبين أنغام خاصة بعد أن أقدمت الأخيرة على رفع دعوى خلع إلا أن الإجراءات توقفت، مبينًا أن أنغام كانت ترغب في الحصول على قسيمة طلاقها لتُنهي علاقتها تمامًا بأحمد إبراهيم.

وتابع المصدر أن جميع مساعي الصلح التي كانت تتوسط بوازع من أحمد إبراهيم باءت بالفشل نظرًا لإصرار أنغام على الطلاق، مردفًا أن الثنائي يعيشان وهما في حالة انفصال عن بعضهما ويعيشان بعيدين تمامًا.وحول السبب وراء وقوع الطلاق أكد المصدر أن ابن أنغام الأكبر "عمر" هو الدافع الرئيسي لهذا الطلاق لأن أنغام أبقت على ابنها مقابل الاستغناء عن حياتها الزوجية، مشيرًا إلى أن ابنها وأحمد إبراهيم لم يكونا على وفاق منذ الزواج.

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