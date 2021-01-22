قالت الفنانة مي عمر إنها تواصل تصوير دورها في مسلسل نسل الأغراب الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.وكشفت، أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة صعيدية، مشيرة إلى أن اللهجة لم تقف عائقا أمامها، وأنها تعلمتها بسهولة.يجسد الفنان أمير كرارة شخصية أحد رجال الصعيد، ويتزوج من امرأتين، ويدخل معهما في صراعات كبيرة.ومن المقرر أن يدخل أحمد السقا السجن بعد محاولة قتل أمير كرارة صديقه الذي خانه.ويفرج عن السقا خلال أحداث العمل علي ذمة القضية، ويبدأ في مطاردة أمير كرارة في كل مكان.وأكد مصدر من داخل الشركة المنتجة للعمل أن الفنان أمير كرارة يقرر الهرب وينزل للقاهرة بحثا عن كسب لقمة العيش، لكي يحاول إثبات براءته.

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