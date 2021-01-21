آيتن عامر تؤكد أنها أجلت احتراف الغناء كثيرًا ولفترة طويلة
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آيتن عامر تؤكد أنها أجلت احتراف الغناء كثيرًا ولفترة طويلة

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العرب اليوم - آيتن عامر تؤكد أنها أجلت احتراف الغناء كثيرًا ولفترة طويلة

الفنانة آيتن عامر
القاهرة - العرب اليوم

قالت الفنانة آيتن عامر أنها أجلت احتراف الغناء كثيرا ولفترة طويلة، بسبب انشغالها بالتمثيل، لحين استشعرت أنها اللحظة المناسبة للقيام بها.وتابعت «آيتن»: تواصلت معي منتجة الأغنية وعرضت عليّ تقديم أغنية، فهي تعرف أنني أغني من زمان، لكن خطوة الاحتراف بالتأكيد بعيدة، وأقنعتني بخوض التجربة، وتواصلت مع شركة «لايف ستوديوز»، وبدأنا العمل فعلا عليها لحين سجلتها.وعن تجهيزها للأغنية قالت: بدأنا التفكير فيمن من الممكن أن نتعاون معه، وقد تعاونت في بداياتي مع الملحن وليد سعد، وبالفعل تواصلنا معه، وعرض على عدة أغان اخترت من بينها، أغنية «بناقص»، وهي من كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، وسجلناها، وقررنا طرحها الفترة المقبلة، وهنشوف إذا كان ممكن نعمل أغاني تانية وإلا إيه، لما نشوف الأغنية هتعمل إيه لما تنزل.وحول ابتعادها عن التمثيل في حال نجاحها كمغنية قالت «آيتن»: لاأستطيع الابتعاد عن التمثيل، وإذا نجحت خطواتي كمغنية، سأكمل فيها إلى جانب التمثيل فهي مهنتي الأساسية التي لا أستطيع الابتعاد عنها، وتابعت مازحة :«هنافس في الغناء والتمثيل».من ناحية أخرى تحدثت «آيتن» عن انضمامها لمسلسل «كوفيد 25» الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف ويعرض في رمضان المقبل.

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الحوارات الفنية
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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آيتن عامر تؤكد أنها أجلت احتراف الغناء كثيرًا ولفترة طويلة آيتن عامر تؤكد أنها أجلت احتراف الغناء كثيرًا ولفترة طويلة



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