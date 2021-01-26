كشفت الفنانة بشرى، تفاصيل دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" ، المقرر عرضه في رمضان 2021، والتي وصفته بأنه التكليف الفني الوطني.وقالت بشرى في في تصريحات لبرنامج "It’s Show Time" على قناة "CBC"، "أصور مسلسل (الاختيار) الجزء الثاني، وسعيدة جدا بالدور الذي أقدمه، وهو دور مميز جدا جدا، وأراه بمثابة تكليفا فنيا ووطنيا. نقل معاناة بعض أفراد وفئات الشعب التي تعاني بأسرها وأولادها، وسعيدة طبعا بالعمل مع كريم عبد العزيز، وأحمد مكي." وتحدثت عن كون أغلب مشاهدها في "الاختيار 2" مع الفنان إياد نصار، وقالت: "أنا وإياد نصار نصنع حالة ثنائية جيدة جدا معا، وهذه هي المرة الأولى التي نمثل فيها معا، لكن أنتجت له في السابق فيلم (مصور قتيل)."

أما تعاونها في المسلسل لأول مرة مع المخرج بيتر ميمي، قالت: "سعدت جدا بالعمل مع بيتر ميمي، لأنه مابيحبش يبهدل ممثلينه، ومع ذلك يخرج أحسن ما عندهم، وهو مجتهد جدا ويعرف جيدا ما الذي يريده، وفي نفس الوقت لا وقت عنده لكواليس يمكن أن يكون فيها أي نوع من أنواع اللغط."وضم "الاختيار 2" العديد من الفنانين منهم أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، إياد نصار، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادي الجيار، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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