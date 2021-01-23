نانسي عجرم تشيد بدور الأطباء في مواجهة كورونا
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نانسي عجرم تشيد بدور الأطباء في مواجهة "كورونا"

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العرب اليوم - نانسي عجرم تشيد بدور الأطباء في مواجهة "كورونا"

الفنانة نانسي عجرم
بيروت - العرب اليوم

 ساندت الفنانة نانسي عجرم  الجيش الأبيض من أطباء وممرضين في حربهم ضد فيروس كورونا، حيث أشادت الفنانة اللبنانية بالدور الشجاع الذي يقدمونه في مساعدة العالم لمواجهة هذه الأزمة.ونشرت "عجرم" عبر حسابها على "تويتر" أكثر من تغريدة تمتدح من خلالها دور الجيش الأبيض من أطباء وممرضين، ومسعفين في مساندة المصابين بفيروس كورونا، وجميع من يطلب مساعدة منهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، كما وصفتهم الفنانة اللبنانية بأصحاب القلوب الشفافة والصادقة فكتبت: "كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. انتو مش جيش أبيض وبس، انتو قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف الا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل.. لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى".

 وأكدت نانسي عجرم  كذلك في رسالتها على الصعوبات التي يواجهها الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والمسعفين والتي من بينها ابتعادهم عن أسرهم ووجودهم في قلب الخطر، مؤكدة أن لا يوجد كلمات تعطيهم حقهم في وقت هم  يقدمون المساعدة بدون مقابل فقالت: "انتو ما عم بتناموا سهرانين على سلامتنا، انتو بعاد عن بيوتكن حتى نحنا نبقى محميين ببيوتنا، انتو محرومين من أهلكن حتى نحنا ما نخسر أهلنا، انتو عم تهتموا بكل مريض بوقت نحنا محرومين نرافقن..إلكن انتو كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل".

 وأكدت نانسي عجرم  كذلك عن المعاناة التي يعيشها العالم في ظل هذه الأزمة والخوف الذي بات يسيطر على كل شيء، وأكدت أن رغم هذا الشعور الذي بات يسيطر على الكثيرون لكن لا يزال الجيش الأبيض هو القادر على مواجهة هذا الخوف وعدم الاستسلام فكتبت: "نحنا تعبنا بس انتو ما استسلمتوا، نحنا خايفين بس انتو بعدكن متحدين، نحنا عم نضعف بس انتو قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، انتو أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا..عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة".نانسي عجرم قد أحيت حفل رأس السنة 2021 في مصر، كما وجهت كلمة لجمهورها ومحبيها حول العالم عبرت من خلالها عن أمنياتها في عام 2021 فقالت : "إن شاء الله 2021 تكون مختلفة من جميع النواحي للجميع بإيجابياتها، وكذلك تكون مختلفة ويدوم فيها السلام والمحبة والفرح وسعيدة على الجميع وبالتأكيد أن تنتهي أزمة فيروس كورونا، وأتمنى كذلك دوام الصحة للجميع، لأن 2020 اكتشفنا أن الصحة غالية".

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نانسي عجرم تشيد بدور الأطباء في مواجهة كورونا نانسي عجرم تشيد بدور الأطباء في مواجهة كورونا



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