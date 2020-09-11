كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حقيقة خطبتها مؤخرًا، بعدما ظهرت مرتدية “دبلة” في كواليس تصوير مسلسلها الجديد “شارع 9"، الذي يتم تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل، وردت على الشائعات التي لاحقتها بسبب ارتدائها “خاتم”، خلال لقائها مع برنامج “Et بالعربي”، : “دي دبلة الشخصية “راجية” مش دبلتي”، متابعة: ““بنصور من 6 بليل لـ 10 الصبح بنعمل مشاهد الأكشن وقلب العربيات والحوادث اللي في المسلسل، شارع 9 هو شارع حقيقي في منطقة المعادي ومليان قصص حقيقية وكلنا جيران ونعرف بعض خلال أحداث المسلسل".

وأردفت، أجسد شخصية تدعى “راجية” وهي طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها لها في أول حلقة، وتحاول مواكبة الموضوع لتسير حياتها، ونرى على مدار الأحداث كيفية تعاملها مع المرضى،كام أنها استعانت في الحقيقة ببعض الأطباء النفسيين ليكون لديها خلفية عن طبيعة العمل.وتدور أحداث مسلسل “شارع 9” في إطار دراما اجتماعي وساسبنس، ويتناول العديد من القضايا خلال أحداثه منهم مشكلة الإدمان والأهل المنشغلين عن أولادهم، كما أن أحداثه ستكون منذ عام 2009 حتى وقتنا هذا، وهو ينتمي لفئة الأعمال الـ 45 حلقة، ويكون خارج السباق الرمضاني.وتواصل رانيا يوسف تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح” مع الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ومن المقرر بدء عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل، ويعد الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” هو آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، وطُرح عبر منصة “شاهد” الإلكترونية.

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