أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها ببدء تصوير مسلسل "ورد"، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أن العمل بطولة جماعية ويضم عدد كبير من النجوم، قائلا :" إنها لم تبحث يوما عن البطولة المطلقة، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل مختلف تماما".يشار إلى أن مسلسل ورد يضم في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع والفنان نضال الشافعي، والفنان صلاح عبد الله، هاجر الشرنوبي، وفاء سالم، عايدة رياض، وغيرهما من الفنانين.

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