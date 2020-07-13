أيتن عامر تكشف كواليس تعرفها بزوجها محمد عز العرب

كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، تفاصيل تعرفها على زوجها مدير التصوير، محمد عز العرب، موضحة أن أول لقاء بينهما كان خلال تصويرها مسلسل "السبع وصايا"، ووقتها تحدثا وأخذت رقم هاتفه، ثم سافرت لفترة وكان هاتفها مغلق ولم يتحدثا كثيرًا. وأضافت "عامر" خلال لقاء مع برنامج "وشوشة" على قناة "النهار"، أنها التقت به مجددًا خلال تصوير فيلم "زنقة ستات"، قائلة: "في يوم خرج فريق العمل للعشاء، وفوجئت أنه دفع حسابها، رفضت الأمر لكنه أصر وأخبرها أن عيد ميلاده بعد يومين وطلب منها الحضور".

وتابعت: "فعلا ذهبت إلى عيد الميلاد وبالصدفة أحضرت له هدية "عطر" وكان نفس النوع الذي يضعه، ومن هذه اللحظة تقربا أكثر، لكن عز لم يصارحها بأي شيء، بل ذهب وتحدث أولا مع شقيقتها الفنانة وفاء عامر ليحضر لها مفاجأة في طلبه للزواج"، قائلة: "وتذكرت هذه اللحظة قائلة إنها كانت في دبي لتصوير برنامج وعند عودتها كانت صديقتها ستصطحبها من المطار، لكنها فوجت بعز موجود ويرفع لافته يطلب منها الزواج، وكانت لحظة رومانسية لا تنساها". يشار إلى أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية‎"، والذي قام بمعالجته دراميًا محمد سيد بشير، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

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