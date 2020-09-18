قصة حفيد صدام حسين الذي أرعب الأميركان في عمر الرابعة عشر

أرض الفراتين" هو إسم النشيد العراقي الرسمي أثناء فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين والذي ألغته السلطات الأمريكية عقب سقوط بغداد في أيدي الجيش الأمريكي عام 2003 ليحل عوضا عنه نشيد "موطني" .

كانت آخر مرة صدح فيها هذا النشيد في عام ٢٠١٢ بمقر السفارة الأمريكية بالعراق تحديدا في حفل افتتاحها حيث أصيب الحاضرون بحالة من الذهول عندما سمعوا النشيد من العازفين الذين كانوا قد تدربوا علي أدائه بدقة شديدة .

وقد أصغى الحضور للنشيد القديم في السفارة الامريكية الجديدة لمدة 15 ثانية دون ان يحرك أي منهم ساكناً، الى ان بدأت تتعالى أصوات البعض مطالبة الفرقة الموسيقية بالتوقف وعزف النشيد الصحيح، فيما سادت لثوانٍ حالة من البلبلة في صفوف المدعوين، ومن بينهم مسؤلون في الحكومة العراقية ، بحسب ما أفادت به مواقع إلكترونية محلية.

إلا أن السبب في ذلك كان غريبا بعض الشيء حيث أن عزف النشيد جاء احتفاءاً بحفيد الرئيس العراقي الراحل مصطفى قصي صدام حسين الذي إختارته صحيفة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كأبرز طفل في القرن الواحد والعشرين لشجاعته المذهلة في مقاومة الاحتلال الأمريكي أثناء محاصرتهم له في أحد بيوت مدينة الموصل مع والده قصي وعمه عدي .

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