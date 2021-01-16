وزير التعليم حمد آل الشيخ يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.وأكد وزير التعليم، على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للاهتمام بصحة الإنسان، مشيدًا بمستوى التنظيم من وزارة الصحة.

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