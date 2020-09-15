أنغام توضح حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

علقت الفنانة أنغام على الاخبار المتداولة حول زواجها من الموسيقار هاني فرحات .وغردت " انغام " من خلال حسابها الشخصي تويتر : " الأخبار المتداولة عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر #انغام " .

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة المصرية أنغام مع الموسيقار هاني فرحات زاعمين انه قد تم زواجهما.ورغم ان أنغام لم ترد بشكل مباشر على هذه الانباء الى انها ابدت اعجابها بتغريدة للصحفية هنادي عيسى قالت فيها وفق ما نقلته (نورت): "الشائعة التي تطارد المطربة انغام بزواجها من المايسترو هاني فرحات عارية عن الصحة".

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