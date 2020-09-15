الفنان عمر خورشيد يعلن تبرعه بجزء من شعره لمرضى السرطان

أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي عن تبرعه بجزء من شعره لصالح مستشفى سرطان الأطفال.وعبر حسابه على Facebook، نشر عمر خورشيد مقطع فيديو له داخل صالون حلاقة وهو يحمل جزءا من شعره وعلق عليها "تم التبرع ب ٢٥ سم لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧..اتمنى اكون السبب في إسعاد طفل واتمنى القادر يقلدني لعلة أضعف الايمان".مؤخرا، أعلن عمر خورشيد عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين الجيلاني لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، وطلب من متابعيه الدعاء لها.

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