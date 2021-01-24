لبلبة ترفض الزواج من رجلين بسبب تعليقهم على عادل إمام

كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة، سبب عدم زواجها مرة أخرى بعد زيجتها الأولى وهي في عمر السابعة عشر عاما من الفنان حسن يوسف.وقالت لبلبة، خلال حوارها ببرنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد عبر قناة "النهار"، "بعد ما حصل انفصال اديت كل روحي للفن، والسنين جريت ورا بعض".أضافت: "في اتنين حبوني وكانوا عايزين يتجوزوني، ولكن مقبلوش الفن، الاتنين قالوا إزاي مراتي تروح تصور وعادل إمام يحضنها، طيب يا عم مش هنخلي حد يحضن، لقيت إنه مش هينفع أتجوز حد لا يتذوق الفن، ورغم إني حبيت واحد فيهم وكنت عايزة أتجوزه إلا إني قررت إنه مش هينفع وكل واحد له طريق مختلف وقلت له روح كوّن أسرة لأن أنا بحب الفن".تابعت: "الفن يسرق عمرك بس متحسش وتبقى مبسوط، أنا مبسوطة وعمري ما ندمت على قراري بعدم الزواج مرة أخرى".

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