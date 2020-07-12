الحارس شريف إكرامى يؤازر عمرو السولية بعد تعرض ابنته للتنمر

حرص شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، على مؤزارة عمرو السولية لاعب وسط القلعة الحمراء، بعدما تعرضت ليلى ابنته للتنمر على مواقع السوشيال ميديا من جانب بعض متابعيه، بعدما نشر السولية صوراً جمعته بابنته التى لم تتخط الثلاث سنوات ليواجه تعليقات سيئة من جانب بعض المتابعين تتعلق بملابس ابنته، ليرد لاعب الأهلي على تلك التعليقات بأنه سيتقدم ببلاغات ضد من قاموا بها.ونشر إكرامى صورة عمرو السولية وابنته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا، "كل الدعم لك ولملاكك حتى النهاية".

وكان عمرو السولية قد رد على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام ووالتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

وأضاف السولية، "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل".وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".

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