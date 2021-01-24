لميس جابر تعلق على تعيين يحيى الفخراني في مجلس الشيوخ

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إنها فوجئت بقبول زوجها الفنان يحيى الفخراني، بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، ضمن الأعضاء الذي يختارهم رئيس الجمهورية، لأنه ليس له في السياسة، مضيفة:" قالى قبلت؛ لأني ممكن أعمل حاجه".وأضافت "جابر" خلال حوارها ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أنها دخلت مجلس النواب عام 2015 بالتعيين من رئيس الجمهورية، ولم يكن فى نيتها الترشح أو طموحها، مشيرة إلى أنها ساهمت فى خروج مجموعة قوانين فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار. ووجهت التحية إلى رئيس مجلس النواب السابق، على عبد العال، الذى بذل جهودا كبيرة خلال 5 سنوات، متوقعة أن يثبت جدارة كنائب كما فعل كرئيس للبرلمان.

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