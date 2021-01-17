شقيق عمر خورشيد يكشف تفاصيل جديدة عن وفاته

قال إيهاب خورشيد شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، قررنا نأخذ العزاء في أخي بأنه التزام داخلي بيني وبينه، وحسيت أني لازم اترحم عليه، ولكن واضح أن الناس عارفة حاجات وفيه معطيات ظهرت جديدة عن حادثة وفاته أنا اترحمت عن أخويا فقط.وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب علي قناة إم بي سي مصر، واضح في حاجات ظهرت بموضوع مقتله وفي صلة ربط. وأنت كنت الوحيد اللي قابلت أمي في عز صفوت الشريف وتعرضت لظلم، موضحا: "أخي اتقتل لأن زجاج العربية الأمريكي لا ينم عن أنه حادثة عربية لأنه لحظة الحوادث "بيفرول"، وأخي مات مذبوح في رقبته. وتقرير الطبيب الشرعي قال إنه جرح نافذ في الرقبة وزوجته اعترفت قبل وفاتها بأنها ليست حادثة عربية ومش عايز اتحمل مسئولية الكلام ده وعمر خورشيد راح لصفوت الشريف وقاله ابعد عن سعاد حسني ودي كانت نهايته ولذلك قررت عمل العزاء بعد وفاة صفوت الشريف".وتابع: "ربنا هيحاسب الظالم في يوم من الأيام وأمي هيتعرف دورها أنها كانت وطنية ولكنها اتظلمت".

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