تفاصيل إصابة خبير التجميل محمد الصغير بفيروس كورونا

رحل امس خبير التجميل محمد الصغير بعد الاصابة بفيروس كورونا وتم تشييع الجثمان الى مثواه الأخير.واصيب محمد الصغير بفيروس كورونا نتيجة مخالطة السائق الخاص به الذى كان يعانى من اعراض البرد الشديدة وتبين بعد ذلك انه مصاب بـ كورونا، فأصيب الصغير بالعدوى واجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجتها ايجابية.يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".

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