سمير صبري يؤكد أن الراحلة سعاد حسني قُتلت في منزلها

قال الفنان سمير صبري إن حسب تقرير الطب الشرعى البريطاني والمصري في وفاة سعاد حسني، أكد أنه لا يوجد كسر في الجمجمة، ما يدل على أنها لم تسقط من البلكونة.

وأضاف صبرى، خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»: «أعتقد أنه تم قتل سعاد حسنى إثر مشاجرة مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع ولا يوجد انتحار أو أي شيء من هذا القبيل».وتابع: «كنت أعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسنى في لندن تشرب مخدرات، وعندما كنت أسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسنى، كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائى المصور اللى قدمته لحل لغز رحيل السندريلا».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الفنان سمير صبري يكشف قصة حبه لـ نيللي وحقيقة زواجه من سماح أنور

الفنانة سماح أنور تكشف أسرارًا من حياتها الصعبة