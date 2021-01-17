مرور 17 عام على انضمام أبو تريكة للقلعة الحمراء

يظل دائما محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق في وجدان جماهير القلعة الحمراء مهما مر الزمن، خاصة أنه صاحب الذكريات والمواقف السعيدة على الجماهيرويحتفل الجمهور الأهلاوي، اليوم السبت، بالذكرى السابعة عشر، على إتمام الصفقة الأغلى والأهم في تاريخ القلعة الحمراء بعد أن انضم أبو تريكة للمارد الأحمر يوم 16 يناير عام 2004 قادما من نادي الترسانة في صفقة بلغت قيمتها المالية 450 ألف جنيه.ونكشف في ذكرى انتقال أبو تريكة للأهلي، العديد من الأسرار والمعلومات غير المعروفة في حياة أسطورة كرة القدم المصرية.

ذكريات أبو تريكة مع أيام الأسبوع

يرتبط أبو تريكة بذكريات خاصة مع أيام الأسبوع لن ينساها طوال حياته.

ويرتبط يوم السبت، بذكرى دخول اللاعب نادي الترسانة لأول مرة في حياته وكان عمره وقتها 13 عاما وذلك بعد أن أقنعه صديقه مجدي عابد بخوض اختبارات الناشئين.

وحصل أبو تريكة على إعجاب الحملاوي مدرب الناشئين بنادي الترسانة.

أما يوم الأحد فله ذكرى سعيدة مع أبو تريكة، حيث علم أنه سيكون أبًا في أحد أيام الأحد وذلك بعد أن توجه مع زوجته إلى الطبيب للكشف عليها.

أما يوم الأثنين فله ذكرى أخرى سعيدة مع أبو تريكة، حيث علم بحصوله على ليسانس الأداب بعد توجهه إلى الجامعة رفقة زميلته التي أصبحت زوجته فيما بعد.

أما يوم الثلاثاء فقد شهد ليلة زفاف أبو تريكة وتحديدا يوم 18 يوليو عام 2002، حيث أقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق.

أما يوم الأربعاء فهو الأبرز في حياة اللاعب ولن ينساه أبدا، حيث دخل أبو تريكة النادي الأهلي لأول مرة بعد أن أجرى المهندس عدلي القيعي اتصالا به وطالبه بالتواجد في مقر النادي بالجزيرة في أسرع وقت ممكن.

وعندما وصل أبو تريكة وجد المدير الإداري بنادي الترسانة هناك وقد أنهى كافة إجراءات انتقاله للقلعة الحمراء.

أما يوم الخميس فكان قد شهد مشاركة أبو تريكة الأولى مع الفريق الأول بنادي الترسانة وكان عمره 17 عاما.

أما يوم الجمعة فقد شهد صعود الترسانة للدوري الممتاز، وكان أبو تريكة أحد المشاركين في عودة الشواكيش للدوري الممتاز.

2 جنيه أول راتب يتقاضاه أبو تريكة

2 جنيه كان قيمة أول راتب تقاضاه نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق من عمله في مصنع الطوب بمنطقة ناهيا محافظة الجيزة وكان عمره 12 عاما في ذلك الوقت.

قميص الاهلي أول جائزة

ذاع صيت أبو تريكة خلال المرحلة الابتدائية حيث كان لاعبا في مركز شباب ناهيا وأول جائزة حصل عليها خلال فترة مشاركة في إحدى الدورات الرمضانية بالمركز كان قميص النادي الأهلي.

حصل على 80% في الثانوية العامة

على الرغم من انشغال أبو تريكة بالعمل في مصنع الطوب وتدريباته مع نادي الترسانة وانضمامه لمعسكر منتخب الشباب إلا أنه نجح في الحصول على 80% في الثانوية العامة.وكانت نتيجة التنسيق التحاقه بكلية العلوم جامعة الاسكندرية لكنه قام بتحويل أوراقه لكلية الأداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة.

الكتاب المفضل

يعد كتاب “رجال حول الرسول” للكاتب والمفكر الإسلامي خالد محمد خالد هو الكتاب المفضل الذي تأثر به كثيرا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والذي يهوى القراءة دائما منذ صغره.

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