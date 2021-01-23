رحالة فنلندية توثق مشاهد بديعة لرحلتها بوادي الديسة في تبوك

وثقت رحالة فنلندية تعيش في المملكة تدعى لور ألهو، رحلتها بوادي الديسة بمنطقة تبوك؛ حيث كشفت جمال طبيعة وادي الديسة بأشجاره ونباتاته التي تحيط بها الجبال الصخرية والكهوف.

ويوجد وادي الديسة جنوب مدينة تبوك بحوالي 220 كم، ويعد أحد أشهر الأودية السياحية في المملكة، ويخترق الجبال الراسيات على شكل أعمدة، بينما تستقر تحتها الأشجار بأصنافها المتنوعة ومنها النخيل وشجر الدامة والحبق الذي يفترش أرض الوادي في مشهد بديع.ويعتبر من أبرز المعالم الطبيعية في تبوك، كما يعرف أيضا بوادي "الحبق" و"ثمار النبق"، و"وادي دامة"، و"وادي قرار"، كما يحتوي على عين جارية تسمى "العين الزرقاء" وهي منطقة تجمع للمياه القادمة من الينابيع المتواجدة في الوادي.

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