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تعرف على السيرة الذاتية للفنانة المصرية وفاء مكي

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الفنانة وفاء مكي
القاهرة - العرب اليوم

الفنانة المصرية وفاء مكي نجمة حقبة التسعينيات في السينما والدراما التلفزيونية، والتي اشتهرت بتجسيد شخصية ابنة المعلمة فضة في مسلسل «الراية البيضاء»، ومهجة مع «ذئاب الجبل».الممثلة وفاء مكي واجهت في حياتها الكثير من الشدائد أهمها وأصعبها على الإطلاق تجربة دخولها السجن لمدة 10 سنوات.مع بداية عام 2001 تحولت من نجمة صاعدة إلى متهمة في قضية شغلت الرأي العام، ولاحقتها عدسات المصورين أثناء مثولها للتحقيق بتهمة تعـ , ـذيب الخادمتين الشقيقتين “مروة وهنادي” أحمد فكري، واحتـ , ـجاز الأولى في مرحاض شقة وفاء مكي في الجيزة وكيـ , ـها بالنار في أماكن من جسـ , ـدها بمساعدة والدتها وابن خالتها.حيث أصدرت محكمة جنايات المنوفية في عام 2001، حكماُ بمعاقبة والدتها وابن خالتها، بالحبس لمدة عام، وصدر حكم قضائي بسجنها 10 سنوات خُففت إلى 3 سنوات، وبعد انتهاء فترة العقوبة في 5 نوفمبر 2004، اختفى بريقها الفني، وتوارت عن الأضواء.بعد سجن 3 سنوات واحتجاب لـ7 أخرى، استضاف الإعلامي محمد الغيطي في برنامجه “صح النوم” على شاشة LTC الفنانة المبتعدة عن الأضواء “وفاء مكي”.وفاء مكي ظهرت في المقابلة من دون تبدو عليها علامات التقدم بالعمر، بل بدت أكثر شباباً كما ظهرت بزيادة وزن كبيرة ولكن وجهها لا يزال كما هو وكأن السنوات لم تمر عليها.كما تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا صورة حديثة لها ظهرت فيها بالحجاب.يذكر أن “وفاء مكي” من مواليد 12 مايو 1966 بقرية “كفرنواي” التابعة لمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، وهى حاصلة على شهادة الدبلوم التجاري.كانت على موعد مع الشهرة من خلال عدد من الأدوار الصغيرة، أهمها المسلسل الشهير “ذئاب الجبل”، التى جسدت فيه شخصية مهجة وكانت وش السعد عليها.كما عرفها الجمهور أيضا من خلال شخصيتها فى فيلم “ضد الحكومة” والذى أثار جدلا كبيرا وقت عرضه، وهو نفس الجدل الذي حققه فيملها الشهير في التسعينات “لحم رخيص” خصوصا مع جرأته في تناول قضية مهمة وحساسة.

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تعرف على السيرة الذاتية للفنانة المصرية وفاء مكي تعرف على السيرة الذاتية للفنانة المصرية وفاء مكي



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