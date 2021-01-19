الفنانة دينا الشربيني تنفي زواجها من رجل متزوج

على غير العادة، تجاهلت الفنانة دينا الشربيني الحديث عن عمرو دياب خلال استضافتها ببرنامج «الصراحة» الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف عبر شاشة MBC، خاصة بعد انتشار أخبار تفيد انفصال الثنائي.وكانت دينا الشربيني اعتادت دائماً الحديث عن عمرو دياب في حواراتها التلفزيونية وتشيد بمجهوداته ودعمه المستمر لها بمشوارها الفني وحياتها الشخصية.

رأي دينا الشربيني في كونها زوجة ثانية

وعلى الرغم من أن دينا الشربيني رفضت الزواج من رجل متزوج لتصبح زوجة ثانية إلا أنها ارتبطت بعمرو دياب لفترة تقرب من عام كامل، حيث قالت «الشربيني»، «مش ممكن أتجوز راجل متجوز».. هكذا كشفت الفنانة دينا الشربيني عن موقفها من أن تكون زوجة ثانية أثناء حلولها ضيفة علي برنامج «فحص شامل» الذي قدمته الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عبر فضائية «الحياة» قبل 3 أعوام.

رأي دينا الشربيني في الزواج

تحدثت دينا الشربيني عن الزواج بشكل عام أمس مع عمرو يوسف ببرنامجه الجديد قائلة، «الناس تظن ان الزواج هو نهاية قصص الحب وليس البداية فالأشخاص عندما يتعرفون على بعضهم البعض خلال فترة الخطوبة لا يتعاملون على طبيعتهم وكل شخص منهما يحاول إسعاد الآخر على طريقته الخاصة، ولكن المشاكل الحقيقية تبدأ عند الزواج ويبدأ كل شخص التعامل بطبيعته، كل واحد بيبان على حقيقته، لكن في حال كنت حقيقيا منذ بداية العلاقة لن يحدث ذلك».وتحدثت عن سلبيات الزواج قائلة، «من وجهة نظري أن الزواج ينمي فكرة التعود، بمعنى أنه بمجرد الزواج تصبح الحياة روتينية ولا جديد في العلاقة، ولكن من المفترض أن يكون كل يوم جديد وحياة جديدة».وعادت دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان عمرو دياب بسبب خلافات بينهما.الجدير بالذكر أن عمرو دياب لم يطلق زوجته زينة عاشور، ولكنه انفصل عنها، قبل ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

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