أشرف صبحي يعين وليد عبد الوهاب مديرًا عامًا لاستاد القاهرة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين وليد عبد الوهاب، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة، لأمانة مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة، في المجموعة النوعية للوظائف القيادية، لمدة عام، حيث أصدر وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين وليد عبدالوهاب في هذا المنصب، لما لديه من كفاءة عالية وخبرات كبيرة، وإنجازه للمهام التي تم تكليفه بها طوال الأعوام الماضية.ويحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره السويدي ضمن مباريات ختام الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد، والتي تقام فى السابعة مساء اليوم في صالة استاد القاهرة، كما يحضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومسؤولو بعثة السويد.

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