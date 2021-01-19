تأجيل دعوى تعويض ميريهان هشام بسبب فيديو تامر أمين

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة ، اليوم الإثنين، تأجيل نظر دعوى تطالب إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح ميريهام هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين، الذي يحمل إساءات لها وسبق وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي وذلك لجلسة 1 فبراير المقبل لضم كافة محاضر جلسات جنحة السب والتشهير ضد عارضة الأزياء وكامل أوراق الجنحة.وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان،واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.وأضافت الدعوي أن المدعية إصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبا بالزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما إصابة المدعي من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب مطالبا بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

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