ابنة ماجدة تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود

سيطرت حالة من الغضب على غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة والفنان إيهاب نافع، وذلك في الذكرى الأولى لوفاة والدتها في 16 يناير 2020.وأكدت غادة أنها تعيش حالة من الحزن والصدمة بسبب رحيل والدتها، والتي قالت إنها تشتاق إليها ولا تشعر بالسعادة بسبب عدم وجودها حولها.وأضافت :"ماجدة كانت في الحقيقة طفلة، طفلة كبيرة، ولا تعترف بالسن عشان روحها كانت صغيرة فعلا".وعاتبت ابنة ماجدة الفنانة إسعاد يونس بعد عام من وفاة والدتها، وقالت: "مدام إسعاد بعتتلي رسالة واتس تعزي في ماجدة عشرة 20 سنة وبينهم وبين بعض شغل، ومدام صفاء أبو السعود كذلك، أنا هلطش في الكل بس مش قادرة مقولش".

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