فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لمحمد الصغير حما أحمد السقا
آخر تحديث GMT10:07:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
طهران تحدد موعد توقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي وشروطها لإكمال العمل به جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن شمالي الضفة الغربية ويطلق النار على المنفذ مصدر سوداني يؤكد الوفد الإسرئيلي بحث التعاون المخابراتي ومكافحة الإرهاب مصدر سوداني يؤكد وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات التقى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يصرح حريصون على السلام مع السودان ومستعدون للوصول إلى ما من شأنه استقرار الحدود تعزيزات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي بعد دعوات لخروج تظاهرات إلى ساحة باردو مصدر أمني عراقي يعلن مقتل مدير الحملة الانتخابية للنائب في البرلمان العراقي رعد الدهلكي وشقيقه برصاص مجهولين في محافظة ديالى مصدر سوداني يؤكد الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم ضم وزيري المخابرات والمياه كوريا الجنوبية تسجّل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أخر الأخبار
الرئيسية » ناس في الأخبار

فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لمحمد الصغير حما أحمد السقا

العرب اليوم -

العرب اليوم - فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لمحمد الصغير حما أحمد السقا

الفنانة فيفي عبده
القاهرة - العرب اليوم

نشرت الفنانة فيفى عبده تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تتمنى الشفاء فيه لخبير التجميل محمد الصغير الذى يمكث فى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.وقالت فيفى: "من فضلكم ادعوا لمحمد الصغير يقوم بالسلامة وربنا يشفيه ويعافيه يا رب إن شاء الله وياريت تقروا المكتوب في الصورة التانية عشان قصة مهمة ومؤثرة لأي حد هيقراها بحبكم  أوى وبحبهم أوى يا رب يقوم بألف سلامة".وحرصت مها الصغير على كشف علاقة خبير التجميل محمد الصغير بزوجته وعدم شعوره بالسعادة والأمان إلا في وجودها.ونشرت ابنة محمد الصغير صورة لوالديها في فترة الشباب ومعها صورة ليد والدتها وهي تعانق يد والدها وهو يتلقى العلاج، وكتبت: "في حاجه مهمه أوي عايزة كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصة دي هم أبي وحياتي كلها، واللي يعرفني كويس يعرف أن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري، والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم ملكة العلايلي".  

وتضيف: "قصة حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة حتى لما اتطلقوا كنت عارفة إنه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة غير وهي مراته، المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوى ١٠٠ جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة".وتابعت مها الصغير كواليس قصة حب والدها ووالدتها: "يوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي، طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول، يوم ما حس إنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة، وجت وطلب منها متزعلش منه وأنها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني".وواصلت: "أصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما أنا وأخويا مصطفى وأخويا التاني الدكتور اللي مسابنيش لحظة يحيي البستاني، الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكه العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله".

وأكدت مها الصغير إعجابها الشديد بمقدار حب والدتها لوالدها: "هذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برضه ونام في حضنها وهو مرتاح أوي".وتحدثت مها عن حالة والدها الصحية في الفترة الحالية قائلة: "هو الآن في أمسّ الحاجة للدعاء لأنه في لحظات حرجة أوي أوي أوي، ادعوا له وآسفة إني طولت عليكم".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

فيفي عبده على البحر بفستان فاضح وهي ترقص

شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

ناس في الأخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لمحمد الصغير حما أحمد السقا فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لمحمد الصغير حما أحمد السقا



أخبار ذات صلة

GMT 09:29 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

القيعي يكشف كواليس حوار الخطيب مع علي أبوجريشة حول دعم الإسماعيلي
العرب اليوم - القيعي يكشف كواليس حوار الخطيب مع علي أبوجريشة حول دعم الإسماعيلي

GMT 09:25 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

تعرف على السيرة الذاتية للفنانة الشابة ملك أحمد زاهر
العرب اليوم - تعرف على السيرة الذاتية للفنانة الشابة ملك أحمد زاهر

GMT 09:22 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

ابن أحمد السقا يؤكّد أن الحالة الصحية لجده محمد الصغير "حرجة"
العرب اليوم - ابن أحمد السقا يؤكّد أن الحالة الصحية لجده محمد الصغير "حرجة"

GMT 09:20 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

ابنة ماجدة تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود
العرب اليوم - ابنة ماجدة تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود

GMT 09:14 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

مدحت العدل يكتب أوبريتا غنائيا يجمع بين نجوم مصر والأردن
العرب اليوم - مدحت العدل يكتب أوبريتا غنائيا يجمع بين نجوم مصر والأردن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات أنيقة للصبايا مستوحاة من أسيل عمران تعرفي عليها

دبي ـ العرب اليوم

تعتبر اسيل عمران واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي واسلوبها الشبابي يجمع بين النمط العملي مع لمسات من الأنوثة، ولهذا فإن كثيرات من النساء من مختلف الأعمار يستلهمن منها افكار تنسيقات ازياء لمختلف المناسبات، واليوم جمعنا لك اطلالات كاجوال انيقة للصبايا مستوحاة من اسيل عمران.تختار اسيل عمران إطلالاتها بعناية حسب المناسبة فأحياناً تراها في تنسيقات رسمية أنيقة على السجادة الحمراء وأحياناً تعتمد الأسلوب العملي البسيط، ولهذا وكما ذكرنا فإن كثيرات من الشابات يستلهمن منها افكار لمختلف المناسبات، وقد رصدنا لها مؤخرا عدد من الإطلالات الكاجوال الأنيقة التي نسقتها مشاوير الصباح و للاطلالات اليومية والتي اعتمدت فيها على الأسلوب المعاصر وغير المتكلف فاختارت تصاميم ازياء ناعمة ناسبتها يناسب بأسلوبها الأنثوي. شاهدناها في ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:34 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

عارضة الأزياء إيمان"إمبراطورية" في عالم الموضة وترفض أن تكون أيقونة
العرب اليوم - عارضة الأزياء إيمان"إمبراطورية" في عالم الموضة وترفض أن تكون أيقونة

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر
العرب اليوم - "جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر

GMT 03:46 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

خمسة نصائح من "فنغ شوي"لمنزل مفعم بالطاقة الإيجابية
العرب اليوم - خمسة نصائح من "فنغ شوي"لمنزل مفعم بالطاقة الإيجابية

GMT 03:02 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

بايدن يبحث مع ميركل ملفات إيران وأفغانستان وجائحة كورونا والتغير المناخي
العرب اليوم - بايدن يبحث مع ميركل ملفات إيران وأفغانستان وجائحة كورونا والتغير المناخي

GMT 05:24 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

الأمير هاري ينفي مزاعم اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - الأمير هاري ينفي مزاعم اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 03:17 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

أجمل تصاميم الفساتين السوداء مستوحاة من عروض الأزياء العالمية
العرب اليوم - أجمل تصاميم الفساتين السوداء مستوحاة من عروض الأزياء العالمية

GMT 02:53 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط
العرب اليوم - سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط

GMT 17:59 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

أساسيات ترتيب وتنسيق اكسسوارات لديكورات غير تقليدية في المنزل
العرب اليوم - أساسيات ترتيب وتنسيق اكسسوارات لديكورات غير تقليدية في المنزل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:08 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"
العرب اليوم - شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"

GMT 00:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
العرب اليوم - كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية

GMT 03:16 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

رحالة يعثر على "شجرة الحياة" في بحيرة أسترالية
العرب اليوم - رحالة يعثر على "شجرة الحياة" في بحيرة أسترالية

GMT 03:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

مدني يؤكّد نتطلع إلى الاستفادة من التجارب المصرية
العرب اليوم - مدني يؤكّد نتطلع إلى الاستفادة من التجارب المصرية

GMT 04:08 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

دبي تطلق "تاكسي لندن" في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل
العرب اليوم - دبي تطلق "تاكسي لندن" في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل

GMT 07:35 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

مواصفات السيارة الصينية SUV شانجان CS 35 موديل 2021
العرب اليوم - مواصفات السيارة الصينية SUV شانجان CS 35 موديل 2021

GMT 08:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

إطلاق التشغيل التجريبي لـ "تاكسي لندن" فبراير المقبل في دبي
العرب اليوم - إطلاق التشغيل التجريبي لـ "تاكسي لندن" فبراير المقبل في دبي

GMT 23:35 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

ألكويانو فريق الدرجة الثالثة يُجبر الملكي على أشواط إضافية
العرب اليوم - ألكويانو فريق الدرجة الثالثة يُجبر الملكي على أشواط إضافية

GMT 23:49 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

اليوفي بطل السوبر الإيطالي للمرة التاسعة بثنائية ضد نابولي
العرب اليوم - اليوفي بطل السوبر الإيطالي للمرة التاسعة بثنائية ضد نابولي

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 09:45 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة
العرب اليوم - رئيس "أدنوك" يؤكد أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود عديدة

GMT 17:38 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين
العرب اليوم - وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين

GMT 17:43 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

مدير الصحة العالمية يؤكد أن جائحة "كورونا" ليست الأخيرة
العرب اليوم - مدير الصحة العالمية يؤكد أن جائحة "كورونا" ليست الأخيرة

GMT 12:54 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

إنتاج نماذج جديدة تدمج بين الجديد في عالم السيارات
العرب اليوم - إنتاج نماذج جديدة تدمج بين الجديد في عالم السيارات

GMT 00:00 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

تنسيق أطقم ملابس رجالي شيك للجامعه ربيع وصيف 2020
العرب اليوم - تنسيق أطقم ملابس رجالي شيك للجامعه ربيع وصيف 2020

GMT 10:23 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

تحذيرات من مخاطر استخدام تطبيق "واتساب الذهبي"
العرب اليوم - تحذيرات من مخاطر استخدام تطبيق "واتساب الذهبي"

GMT 07:12 2020 الأحد ,16 شباط / فبراير

مغربي يخرج لأداء صلاة الفجر وزوجته تمارس الرذيلة على فراشه
العرب اليوم - مغربي يخرج لأداء صلاة الفجر وزوجته تمارس الرذيلة على فراشه

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab