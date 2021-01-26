مدحت العدل يكتب أوبريتا غنائيا يجمع بين نجوم مصر والأردن

يتولى الدكتور مدحت العدل كتابة أوبريت غنائي جديد يجمع نجوم الفن بين مصر والأردن. يأتي ذلك تعزيزا للعلاقات الأخوية والأبدية بين شعبي مصر والأردن والتي توجتها العديد من المواقف المساندة والمشتركة بين البلدين في لحظات مهمة من تاريخهما المشترك. وعلى اعتبار أنه في عام ٢٠٢١ يكون قد مر على إنشاء الدولة الأردنية ١٠٠ عام، وتكريمًا للأردن، تم الاتفاق بين المنتج الأردني الكبير محمد المچالي وجمع من الفنانين المصريين والأردنيين على عمل حفل كبير ينتهي بأوبريت غنائي.ويشترك بالأوبريت نجوم العالم العربي، ويقام في القاهرة بتاريخ ٢٢ مايو المقبل، بمناسبة عيد الاستقلال الأردني. وسيقوم بإنتاج هذا العمل الموسيقي وتسويقه وإذاعته على كبرى الفضائيات العربية من قبل المنتج محمد المجالي. بما له من تاريخ حافل بالأعمال الكبيرة. يذكر أن، المجالي سبق أن قدم لمصر العروبة أغنية "كلنا انحب مصر"، وأغنية "صوت الأردن" للنجم عمر العبداللات، وأعمال وطنية وأردنية كبيرة.

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